Только не в холодильнике: где лучше всего хранить огурцы, чтобы они не сморщились

Эксперты определили, как правильно хранить некоторые основные продукты питания, в частности овощи, и вы ошибетесь, если подумаете, что это холодильник.

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Где лучше всего хранить овощи, чтобы они не портились - ключевые правила / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Чтобы дольше сохранять продукты свежими в течение летних месяцев, может возникнуть соблазн хранить все в холодильнике. Однако, по мнению экспертов, есть несколько очень популярных и распространенных продуктов питания, которые никогда не стоит хранить в холодильнике.

Команда потребительского сайта Which? обнаружила пять удивительных продуктов, которые категорически нельзя хранить в холодильнике, включая огурцы. Низкие и холодные температуры в холодильнике могут изменить текстуру и вкус продуктов. К счастью, есть более подходящие условия для их хранения, сообщает Mirror.

Огурцы

Почему же не стоит держать огурцы подальше от холодильника? В видео, размещенном на странице Which? UK в Instagram, эксперты рассказали, что холодные условия могут привести к тому, что кожура сморщится, а внутренняя часть станет мягкой.

видео дня

Чтобы избежать кашеобразных огурцов, храните их в шкафу для фруктов или миске на кухонном столе.

Помидоры

То же, что происходит с огурцами, может произойти и с помидорами: низкие температуры меняют их текстуру и вкус. Все, что вам нужно сделать, это держать их при комнатной температуре.

Смотрите видео о том, как правильно хранить овощи летом:

Лук

В видео "Which?" также посоветовали, как хранить лук.

"Вы когда-нибудь замечали, что ваш лук становится мягким и плесневеет, когда вы держите его в холодильнике? Это происходит из-за влаги в холодильнике. Вместо этого храните его в прохладном и сухом месте. Впрочем, вы можете хранить нарезанный или порезанный лук в холодильнике. Просто убедитесь, что он хранится в закрытом контейнере", - говорится в видео.

Хлеб

Отходя от фруктов и овощей, еще один продукт, который не стоит держать в холодильнике, - это хлеб. Хотя вы можете подумать, что так он дольше будет храниться свежим, хранение хлеба в холодильнике может привести к обезвоживанию буханки.

Обезвоживание хлеба может привести к тому, что он будет черствым на вкус - а этого никто не хочет. Вместо этого храните хлеб в хлебнице.

Кусочки хлеба, которые вы не используете, можно нарезать и хранить в морозильной камере до следующего раза. Говорят, что эти кусочки можно "вернуть к жизни" в тостере или под грилем.

Бананы

Наконец, любой ценой держите бананы подальше от холодильника.

"Некоторые фрукты можно хранить в холодильнике, например, мелкие ягоды и цитрусовые. Но не тратьте место на хранение бананов. Бананы почернеют, если хранить их в холодильнике. Вместо этого, храните бананы в приятном и прохладном месте. В шкафу или в вашей обычной миске для фруктов", - сказали в "Which?".

Сколько можно хранить овощи в морозилке / Инфографика: Главред

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