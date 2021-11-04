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Как правильно хранить морковь, чтобы она не потеряла свою пользу - действенные способы

4 ноября 2021, 19:04

Какой простой способ поможет продлить срок годности продукта - расскажет Главред.

морковь
Как хранить морковь / ua.depositphotos.com/

Морковка – незаменимый овощ на кухне украинских хозяек. И борщ, и салат и даже выпечка не обходится без этого чудесного корнеплода. И хоть морковь – стойкий продукт, продлить срок ее хранения и избежать ее увядания вполне возможно.

О том, при каком опасном для здоровья заболевании может помочь морковь, читайте в нашем материале: Морковь и артишоки признали "борцами" с опасным состоянием.

Как хранить морковь в погребе

Если у вам частный дом с огородом, непременно есть и погреб. Перед тем, как отправить морковь на хранение, необходимо подготовить корнеплоды.

  • Нужно рассортировать морковь по размеру – мелкую и крупную не рекомендуется хранить вместе.
  • Перед закладкой на хранение овощи нужно проветрить и просушить.
  • Отряхнуть большие комья земли и обрезать листья.

Лучше всего морковь сберегается при температуре 0-2 градусов. Чтобы радовать себя морковкой в зимний период храните ее в ящиках. Укладывать овощи в ящик нужно не плотно, пересыпая каждый слой свежими хвойными опилками или чесночной и луковой шелухой. В шелухе содержатся эфирные масла, которые помогают избежать гниения.

Хорошо продлевает срок годности продукта и песок. Нужно засыпать влажным песком дно ящика на 4-5 см, разложить корнеплоды так, чтобы они не касались друг друга и пересыпать песком каждый слой.

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Читайте такжеКак правильно хранить чеснок: лучшие способы, которые сохранят полезные свойства

Стоит помнить, что в один ящик можно уложить не более 20 килограммов моркови.

Как хранить морковь в квартире

Лучшими местами для хранения моркови в домашних условиях станут застекленный балкон или лоджия.

Овощи на сберегание нужно положить в ящик, притрусив хвойными опилками и закутать в теплое одеяло. Нужно следить за температурой и за тем, чтобы корнеплоды не подвергались воздействию солнечных лучей.

Еще один способ хранения моркови – обернуть каждый плод в пищевую пленку и уложить в тару. Так срок хранения овоща может составлять 45 дней.

Как хранить морковь в холодильнике

  • Чистую сухую морковь необходимо сложить в пакеты и выпустив из них воздух плотно завязать. Лучше хранить ее в вакуум-пакетах или просто высосать воздух из обычных с помощью пылесоса.
  • Можно сохранять овощ в пластиковых емкостях и контейнерах.
  • Не кладите морковь рядом с яблоками и картофелем – она не жалует таких соседей.
  • Очищенный овощ можно сберегать в холодильнике в контейнере с водой до 5 дней.
  • Тертую морковь нужно хранить не более 2 дней на верхней полке, накрыв емкость с овощем кухонным полотенцем.
  • Можно заморозить морковь, предварительно очистив ее и порезав кубиками или натерев на терке.

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