Как правильно хранить морковь, чтобы она не потеряла свою пользу - действенные способы

Какой простой способ поможет продлить срок годности продукта - расскажет Главред.
Морковка – незаменимый овощ на кухне украинских хозяек. И борщ, и салат и даже выпечка не обходится без этого чудесного корнеплода. И хоть морковь – стойкий продукт, продлить срок ее хранения и избежать ее увядания вполне возможно.
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Как хранить морковь в погребе
Если у вам частный дом с огородом, непременно есть и погреб. Перед тем, как отправить морковь на хранение, необходимо подготовить корнеплоды.
- Нужно рассортировать морковь по размеру – мелкую и крупную не рекомендуется хранить вместе.
- Перед закладкой на хранение овощи нужно проветрить и просушить.
- Отряхнуть большие комья земли и обрезать листья.
Лучше всего морковь сберегается при температуре 0-2 градусов. Чтобы радовать себя морковкой в зимний период храните ее в ящиках. Укладывать овощи в ящик нужно не плотно, пересыпая каждый слой свежими хвойными опилками или чесночной и луковой шелухой. В шелухе содержатся эфирные масла, которые помогают избежать гниения.
Хорошо продлевает срок годности продукта и песок. Нужно засыпать влажным песком дно ящика на 4-5 см, разложить корнеплоды так, чтобы они не касались друг друга и пересыпать песком каждый слой.
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Стоит помнить, что в один ящик можно уложить не более 20 килограммов моркови.
Как хранить морковь в квартире
Лучшими местами для хранения моркови в домашних условиях станут застекленный балкон или лоджия.
Овощи на сберегание нужно положить в ящик, притрусив хвойными опилками и закутать в теплое одеяло. Нужно следить за температурой и за тем, чтобы корнеплоды не подвергались воздействию солнечных лучей.
Еще один способ хранения моркови – обернуть каждый плод в пищевую пленку и уложить в тару. Так срок хранения овоща может составлять 45 дней.
Как хранить морковь в холодильнике
- Чистую сухую морковь необходимо сложить в пакеты и выпустив из них воздух плотно завязать. Лучше хранить ее в вакуум-пакетах или просто высосать воздух из обычных с помощью пылесоса.
- Можно сохранять овощ в пластиковых емкостях и контейнерах.
- Не кладите морковь рядом с яблоками и картофелем – она не жалует таких соседей.
- Очищенный овощ можно сберегать в холодильнике в контейнере с водой до 5 дней.
- Тертую морковь нужно хранить не более 2 дней на верхней полке, накрыв емкость с овощем кухонным полотенцем.
- Можно заморозить морковь, предварительно очистив ее и порезав кубиками или натерев на терке.