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Как в воду канули: куда исчезли воробьи с улиц городов - проблема серьезная

Юрий Берендий
3 июля 2024, 17:05обновлено 3 июля, 18:05
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На улицах украинских городов можно заметить отсутствие воробьев, которые часто летали вблизи парков в поисках пищи. Главред выяснил, почему нет воробьев.
Как в воду канули: куда исчезли воробьи с улиц городов - проблема серьезная
Куда исчезли воробьи с улиц городов Украины - почему не видно воробьев / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Исчезновение воробьев в Украине вызывает беспокойство среди орнитологов и экологов. Существует несколько возможных причин для уменьшения популяции этих птиц. О том, почему не видно воробьев в Украине рассказал председатель Львовского клуба орнитологов Андрей Кийко.

Куда исчезли воробьи из городов

Специалисты указывают на несколько причин исчезновения воробьев с улиц в Украине:

  • сокращение количества частных домов, под крышами и шифером которых воробьи любили гнездиться;
  • Новые строительные технологии устраняют щели, все изолировано бетоном и пластиком;
  • изменения в способе обращения с мусором: теперь мусор выбрасывают в плотных полиэтиленовых пакетах и закрытых пластиковых контейнерах, что затрудняет доступ воробьев к пищевым отходам;
  • уменьшение количества домашних хозяйств, где держат домашнюю птицу, где воробьи могли перехватить немного зерна;
  • исчезновение колхозных токов и элеваторов, где раньше высыпалось и рассыпалось зерно (пшеница, овес, рожь), которое было частью рациона воробьев;
  • увеличение численности котов в городах, которые являются естественными врагами воробьев;
  • громкие празднования в городах с петардами и другой пиротехникой, хотя сейчас эта причина потеряла актуальность из-за запрета использования пиротехнических средств в Украине.

Зоолог и эксперт Андрей Кийко отмечает, что климатические изменения тоже влияют на них.

"Очевидно, возможно, недостаточно количество корма для выкармливания птенцов", - отметил он в эфире "Эспрессо".

Кто такой Андрей Кийко

Кийко Андрей - директор Львовского областного детского эколого-натуралистического центра, председатель Львовского клуба орнитологов.

Чем полезны воробьи

В общем, воробьи питаются семенами, отходами продуктов, злаками, ягодами и травами.

"Каждый вид имеет свое значение. Иногда мы не можем понять, для чего он есть, например, почему у нас там комаров много. На самом деле комары - это корм для определенных видов птиц, которые их успешно потребляют и выкармливают ими птенцов. Так же и воробей, он имеет определенное значение. Он в определенный период, когда выводит птенцов, питается определенными видами насекомых, которые могут быть вредителями для посаженных человеком садов", - отметил зооэксперт.

Смотрите видео о том, какое место обитания у воробьев:

Что нужно сделать, чтобы воробьев стало больше

Кандидат биологических наук Евгения Яниш отметила, что чтобы их вид окончательно не исчез, с украинской фауны стоит изменить подход к планированию экосистемы городов.

"Чтобы у нас они держались, нужно, чтобы было больше зеленых насаждений в городах. Нужно, чтобы это были не только деревья, а, например, кусты, в которых могут и ночевать воробьи. Нужно, чтобы у них была кормовая база, но я думаю, что в центральных районах городов сейчас это уже мало реально, потому что свалки у нас часто закрыты, то есть птицы не могут из них готовиться. Кроме того, в центре крупных городов недостаточно травы и насекомых, но на окраинах это абсолютно реально, то есть стоит уменьшить покосы газонов", - отмечает она.

Эксперты указывают, что только одна пара воробьев во время выкармливания птенцов уничтожает более 30 тысяч насекомых, кроме того, за год они могут дать несколько выводков.

Кто такая Евгения Яниш

Евгения Яниш - кандидат биологических наук и младший научный сотрудник Института зоологии им. Шмальгаузена.

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