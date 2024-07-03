Неожиданная причина: почему именно самки комаров кусают людей - что их привлекает

Комары - насекомые, которые являются значительным дискомфортом для людей из-за их укусов. Они наиболее активны преимущественно вечером и ночью.

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Почему именно самки комаров кусают людей - что привлекает комаров / Коллаж Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Активность комаров обычно зависит от нескольких факторов, включая климатические условия, влажность воздуха и наличие водоемов. О том, почему комары кусают людей пишет издание Sante+.

Почему комары кусают

Эксперты отмечают, что комары кусают людей не для того, чтобы набить себе желудок, а потому, что человеческая кровь является важным источником питания для их репродуктивного цикла.

"Комары нуждаются в крови для получения белков и железа. Эти питательные вещества необходимы для производства и созревания яиц. Человеческая кровь, богатая этими элементами, особенно желательна для комаров. Они прокусывают кожу своим тонким хоботком, чтобы добраться до кровеносных сосудов и высосать кровь, как соломинку", - говорится в материале.

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Поэтому укусы комаров необходимы для их выживания и размножения.

Сколько раз комар может укусить за день

Специалисты отмечают, что не существует фиксированного предела количества укусов, которое он может нанести.

"Самка комара будет лакомиться вашей кровью, пока не насытится вволю. Если ей мешают питаться вашей кровью (например, если вы перевернулись в постели во время сна), она отойдет и пойдет искать другую жертву (ваш муж или собака прекрасно подойдут)", - добавляют Sante+.

Впоследствии, закончив трапезу, самка комара будет отдыхать несколько дней, чтобы переварить пищу и подготовиться к откладыванию яиц. Как только этот период, который может длиться от двух до трех дней, закончится, она снова будет готова кусать.

Кто кусает, комары-самцы или комары-самки

Эксперты указывают на то, что кусают людей именно самки комаров. В то же время самцы комаров питаются исключительно растительными веществами, такими как цветочный нектар или сок, самки комаров имеют критическую потребность в белках крови для развития своих яиц.

"Поэтому, если вас укусил комар, вы можете быть уверены, что это самка, которая ищет белки, необходимые для откладывания яиц", - говорится в статье.

Когда комары наиболее активны / Инфографика: Главред

Когда комары наиболее активны

Обычно комары наиболее активны ночью. Но иногда эти нежелательные гости бывают даже активнее, чем обычно, по вечерам в полнолуние.

"На самом деле, полнолуние увеличивает их активность до 500%. Во время полнолуния комары становятся еще более мощными и кровожадными. Яркость полнолуния улучшает их визуальные сигналы, поэтому им легче обнаружить вас. Это также делает их более агрессивными и повышает вероятность укуса", - предупреждают специалисты.

В остальные дни комары наиболее активны на рассвете и в сумерках, когда они, вероятнее всего, питаются. Температура прохладнее, а ветер слабее, поэтому им легче летать в поисках потенциальной добычи.

Что привлекает комаров

Комары используют комбинацию сенсорных сигналов, чтобы найти свою жертву. Зная эти факторы, вам будет легче разработать стратегию защиты от укусов комаров. Вот какие они бывают:

Генетические факторы: исследования показали, что влечение комаров к определенным людям может иметь генетическую причину. Итак, если комары кусают только вас, это может быть связано с тем, что ваше тело выделяет более привлекательное вещество, чем другие.

Конкретные вещества: в зависимости от вида, некоторых комаров привлекают углекислый газ, аммиак и молочная кислота, тогда как другие предпочитают этиленгликоль и гептанал в дополнение к углекислому газу.

Запах тела: комары чувствительны к запахам, исходящим от вашей кожи. Они могут меняться в зависимости от вашей генетики, микробиоты кожи, диеты или других физиологических состояний, таких как беременность.

Температура тела: чем она выше, тем больше привлекает комаров. Но эти нежелательные кровососы могут укусить любого.

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