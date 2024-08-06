Как увеличить урожай помидоров: нужно сделать лишь одно важное действие

Для того, чтобы урожай помидоров был намного больше, нужно придерживаться нескольких правил ухода за ними. Об этом пишет издание Express.co.uk.
Как увеличить урожайность помидоров
По словам Риз Роббинс - опытного эксперта по садоводству с многолетним практическим опытом, обрезка кустов помидоров имеет много преимуществ. В частности, она предотвращает болезни и увеличивает урожай.
"Правильная обрезка направляет энергию растения на производство плодов, что приводит к увеличению урожая больших, вкусных и полезных помидоров", - говорит эксперт.
Кроме того, благодаря лучшему доступу солнечного света после обрезки, помидоры получают больше питательных веществ, что улучшает вкус, цвет и текстуру.
Как правильно обрезать помидоры
Эксперт отметил, что перед обрезкой нужно найти основной стебель. Он растет вверх, в то время как боковые побеги появляются из пазух листьев, а присоски - это маленькие побеги, которые развиваются в пространстве между основным стеблем и ветвями.
Чтобы обрезать куст помидоров "правильно", начните с отщипывания побегов. Они маленькие, длиной от двух до десяти сантиметров. Это нужно делать на протяжении всего жизненного цикла растений.
Также стоит использовать колья, чтобы поддержать главный стебель и не дать ему согнуться или сломаться под тяжестью.
Следующим шагом является регулярный осмотр растения на предмет выявления больных, поврежденных или переполненных ветвей или листьев - обрежьте их, чтобы способствовать лучшей циркуляции воздуха и уменьшить риск грибковых инфекций.
Также стоит проредить часть листьев, чтобы обеспечить лучшую циркуляцию воздуха и проникновение солнечного света к внутренним частям растения. Это помогает снизить влажность и предотвращает такие заболевания, как фитофтороз.
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