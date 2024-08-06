Как увеличить урожай помидоров: нужно сделать лишь одно важное действие

Уход за помидорами - сложное и долгое дело, но если знать несколько секретов, ваш урожай увеличится в несколько раз.

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Как увеличить урожай помидоров / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Для того, чтобы урожай помидоров был намного больше, нужно придерживаться нескольких правил ухода за ними. Об этом пишет издание Express.co.uk.

Как увеличить урожайность помидоров

По словам Риз Роббинс - опытного эксперта по садоводству с многолетним практическим опытом, обрезка кустов помидоров имеет много преимуществ. В частности, она предотвращает болезни и увеличивает урожай.

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"Правильная обрезка направляет энергию растения на производство плодов, что приводит к увеличению урожая больших, вкусных и полезных помидоров", - говорит эксперт.

Кроме того, благодаря лучшему доступу солнечного света после обрезки, помидоры получают больше питательных веществ, что улучшает вкус, цвет и текстуру.

Как правильно обрезать помидоры

Эксперт отметил, что перед обрезкой нужно найти основной стебель. Он растет вверх, в то время как боковые побеги появляются из пазух листьев, а присоски - это маленькие побеги, которые развиваются в пространстве между основным стеблем и ветвями.

Чтобы обрезать куст помидоров "правильно", начните с отщипывания побегов. Они маленькие, длиной от двух до десяти сантиметров. Это нужно делать на протяжении всего жизненного цикла растений.

Также стоит использовать колья, чтобы поддержать главный стебель и не дать ему согнуться или сломаться под тяжестью.

Следующим шагом является регулярный осмотр растения на предмет выявления больных, поврежденных или переполненных ветвей или листьев - обрежьте их, чтобы способствовать лучшей циркуляции воздуха и уменьшить риск грибковых инфекций.

Также стоит проредить часть листьев, чтобы обеспечить лучшую циркуляцию воздуха и проникновение солнечного света к внутренним частям растения. Это помогает снизить влажность и предотвращает такие заболевания, как фитофтороз.

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