Иначе могут погнить или остановится рост: 4 "золотых" правила, как поливать помидоры

Важно знать, как часто поливать помидоры, чтобы растение не начало болеть, а плоды правильно созрели и были вкусными.

https://glavred.info/sad-ogorod/inache-mogut-pognit-ili-ostanovitsya-rost-4-zolotyh-pravila-kak-polivat-pomidory-10584584.html Ссылка скопирована

Как поливать помидоры/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Чтобы урожай помидоров был как можно большим, а растения в процессе роста не болели и не останавливались в развитии, важно знать несколько правил, которые пригодятся каждому хозяину и хозяйке. В частности, стоит знать, как часто поливать помидоры, как делать это правильно и можно ли поливать помидоры по листьям.

На эти вопросы ответила автор YouTube-канала "Дом и приусадебный участок". Она отметила, что это растение является очень засухоустойчивым, поэтому влажность почвы, в которой оно растет, должна быть умеренной.

"Вы наверняка замечали, как на поле растут помидоры без полива и хорошо плодоносят. Но как только начнутся затяжные дожди - сразу томаты начинают болеть. Потому что томаты не любят затяжных поливов, они любят умеренный полив. Поэтому полив должен быть не чаще одного раза в неделю", - говорится в видео.

По ее словам, есть четыре правила, которых следует придерживаться при поливе этих растений.

1. Нужно следить за объемами воды и режимом полива

До цветения томаты нужно поливать раз в неделю из расчета 1 л воды на куст томатов нехолодной водой. После цветения и начала формирования плодов масса растений существенно возрастает, и поэтому поливать нужно чаще - раз в 5 дней и уже по 2-3 л воды под один куст в зависимости от температуры воздуха и того, дождливая погода или нет. Так влаги будет хватать и листьям, и плодам.

2. Нельзя поливать помидоры холодной водой

Обязательно нужно следить за тем, чтобы полив помидоров был не холодной водой.

"Например, у нас есть большой бак, мы эту воду накачиваем туда, собираем дождевую воду. А если таких условий нет, то можно утром набрать воду и уже после обеда поливать не холодной водой", - отметила автор канала.

3. Поливать только под куст или в ровцы между кустами

Поливать помидоры нужно только внизу: до цветения - под корень, после цветения - в специальные рвы, которые нужно сделать между рядами. Нельзя поливать дождеванием, кроме подкормки по листу - то есть ни из лейки, ни из шланга, дождевальной установкой автоматического типа нельзя поливать.

"Полив помидоров по листьям опасен тем, что их листочки опушены мелкими волосками, вода с них плохо стекает, застаивается, повышается влажность, что является прекрасным условием для активизации грибков. Также полив дождеванием снижает температуру воздуха и на земле в междурядьях, что замедляет созревание урожая", - говорится в видео.

4. После полива надо или замульчировать, или окучить почвой

Также отмечается, что обязательным условием для хорошего развития рассады является следующее: если вы полили рассаду вечером, то ее нужно или замульчировать, или утром окучить почвой. Окучивание почвой выполняет такую же роль, как мульчирование.

Как понять что помидорам не хватает воды

Если помидоры будут страдать от жажды, количество завязей уменьшится, а стебли задержатся в росте, и уже спелые помидоры потрескаются, а зеленые не вырастут нужного размера.

При длительной засухе повышается риск верхушечной гнили. Поэтому важно правило, что после цветения воды нужно вдвое или втрое больше.

Смотрите видео о том, как правильно поливать помидоры:

Что такое помидор? Томат или помидор — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.

Какие растения нельзя выращивать совместно/ Инфографика: Главред

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред