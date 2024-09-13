Крысы убегут сами: садовод назвал самый лучший и простой метод борьбы с мышами

Эксперты по садоводству поделились простым и дешевым способом отпугнуть крыс и мышей от сада и огорода без использования дорогих и агрессивных химикатов.

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Чего боятся крысы - какой самый лучший метод борьбы с грызунами / Коллаж Главред, фото: pixabay

Существует дешевый способ остановить появление крыс в вашем саду без использования агрессивных химикатов. Эш Рид, автор книги "Комнатные растения", отметил, что крысы в саду могут превратить спокойное место в кошмар. Он сказал, что в отличие от нас, крысы не являются поклонниками лаванды или розмарина.

"Присутствие розмарина в саду часто заставляет крыс дважды подумать, прежде чем поселиться там. Бархатцы с их уникальным запахом также действуют как отпугиватель грызунов. А мята перечная не только прекрасно подходит для чая, ее сильный аромат заставляет крыс бежать в противоположном направлении", - сказал он, сообщает Express.

Для борьбы с вредителями мятные спреи легко доступны в Интернете, или же вы можете создать домашнюю версию, смешав несколько капель эфирного масла мяты с водой.

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Он советует распылять эту смесь вокруг потенциальных входов для крыс, таких как заборы и ворота, а также вокруг ваших любимых растений. Кроме мяты, другие масла, такие как лимонное, цитронелла и эвкалиптовое, могут отпугивать грызунов. Эш подчеркнул свой личный выбор: "То же самое касается хризантем, но моя любимая - лаванда, это отношения любви и ненависти, мы ее любим, а крысы ненавидят".

Он подчеркнул, что опрятное окружение очень важно.

"Крысы также процветают в грязных, заросших местах. Поэтому, позаботьтесь о том, чтобы ваш сад был опрятным. Короткая трава, минимальная зарослость и упорядоченный садовый инвентарь - ваши союзники", - добавил он.

Уменьшая количество тайников за счет опрятности и реорганизации, можно по сути нарушить привычный распорядок грызунов - инновационная стратегия, которую он сравнивает с "Перемещая вещи, вы играете в веселую игру, которая нарушает крысиную рутину. Также заблокируйте доступ к настилам и садовым конструкциям".

Наконец, он предложил защитить точки доступа, такие как террасы и садовые сооружения, чтобы помешать назойливым захватчикам.

Когда разнообразные вредители наиболее активны / Инфографика: Главред

Карлос Гарсия, сын основателей компании Total Clean, предложил использовать растения, чтобы держать этих назойливых крыс на расстоянии от вашего сада.

"Некоторые растения, такие как мята, лаванда, розмарин, бархатцы, нарциссы, фенхель, чеснок и лук, менее привлекательны для крыс из-за своего запаха и вкуса", - посоветовал эксперт.

Он добавил, что очень важно регулярно проверять сад на наличие любых признаков активности крыс и немедленно решать эти проблемы, чтобы предотвратить заражение.

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