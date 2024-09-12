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Урожай увеличится в разы: когда именно нужно обрезать яблоню - точный ответ

Юрий Берендий
12 сентября 2024, 19:35
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Обрезка яблонь является важной частью поддержания их производительности. Правильная обрезка помогает формировать дерево, и стимулировать новый рост.
Урожай увеличится в разы: когда именно нужно обрезать яблоню - точный ответ
Когда обрезать яблоню, чтобы иметь больше урожая - точный ответ / Коллаж Главред, фото: pexels

Правильная обрезка помогает сформировать дерево, удалить мертвую или больную древесину, улучшить циркуляцию воздуха и стимулировать новый рост. Вот общие рекомендации относительно того, когда и как обрезать яблони.

Когда обрезать яблоню

Лучшее время для обрезки яблонь - в конце зимы или в начале весны, когда дерево еще находится в состоянии покоя. Обрезка до того, как дерево выйдет из состояния покоя, способствует более быстрому заживлению ран и снижает риск передачи болезней, сообщает Express. Обрезку следует проводить до начала нового роста, но после того, как прошла самая холодная часть зимы.

Как обрезать яблоню

  • Приготовьте инструменты: Используйте острые, чистые инструменты для обрезки, такие как обводные секаторы, сучкорезы и пилы.
  • Дезинфицируйте инструменты медицинским спиртом или раствором отбеливателя (1 часть отбеливателя на 9 частей воды), чтобы предотвратить распространение болезней между срезами.
  • Обрежьте мертвую или больную древесину: Начните с удаления всех мертвых, больных или поврежденных ветвей. Обрезайте до здоровой древесины непосредственно у шейки ветки (вздутого участка, где ветка соединяется со стволом).
  • Удалите отпрыски и полейте побеги водой: Потомки - это побеги, которые растут из подвоя ниже места соединения прививки, и их следует удалять.
  • Водяные ростки - это сильные вертикальные побеги, которые растут из основных ветвей или ствола; их также следует прореживать.
  • Прореживайте дерево: Яблоням полезны хорошая циркуляция воздуха и солнечный свет. Прореживайте скученные ветви, чтобы улучшить и то, и другое. Удалите все перекрестные ветви, поскольку они могут тереться друг о друга и образовывать раны.
  • Направляющие обрезки: Чтобы контролировать высоту дерева, укорачивайте ветви с помощью обрезки. Эти срезы следует делать чуть выше почки или ветви, направленной наружу, что поощряет боковой рост.
  • Обрезка боковых ветвей: Поощряйте боковые ветви (те, что растут горизонтально), а не вертикальные. Обрезайте на почку, направленную наружу, чтобы создать открытую и раскидистую крону.
  • Обрезка для производства плодов: Если ваша яблоня уже прижилась и вы хотите стимулировать плодоношение, подумайте о стимулирующей обрезке. Обрежьте боковые ветви чуть выше почки угловым, наклоненным срезом. Это стимулирует развитие плодовых отростков.
  • Окончательное формирование: Отойдите назад и оцените общую форму дерева. Сделайте дополнительные обрезки для поддержания желаемой формы. Яблони часто обрезают, чтобы иметь открытый центр или форму вазы, чтобы солнечный свет проникал внутрь.
  • Заклейте большие срезы: Если вы делаете большие срезы на основном стволе или ветвях, подумайте о том, чтобы замазать их герметиком для обрезки, чтобы предотвратить проникновение болезней.
  • Убирайте: Соберите и утилизируйте обрезанные ветви и мусор. Это поможет предотвратить зимовку болезней и вредителей вблизи дерева.

Помните, что разные сорта яблонь могут иметь уникальные особенности роста, поэтому подбирайте технику обрезки в соответствии с ними. Для яблонь обычно достаточно регулярной ежегодной обрезки, но для старых, заброшенных деревьев может потребоваться более масштабная восстановительная обрезка.

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Обрезка может показаться сложным делом, поэтому не стесняйтесь обращаться за советом к местному садоводу или арбористу, если вы не знаете, как обрезать вашу конкретную яблоню.

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