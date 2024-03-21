Как не опозориться с покупкой: в чем разница между виски, скотчем и бурбоном

Виски достаточно распространенный алкогольный напиток, однако не все знают в чем заключается разница между различными видами виски и, как это влияет на вкус.

https://glavred.info/life/kak-ne-opozoritsya-s-pokupkoy-v-chem-raznica-mezhdu-viski-skotchem-i-burbonom-10551623.html Ссылка скопирована

Как выбрать виски - в чем разница между виски, скотчем и бурбоном / Коллаж Главред, фото: pexels, скирншот из видео YouTube

На сегодняшний день только ленивый не сделал свой виски, а с каждым годом все больше стран подключаются к этому флешмобу. Существует несколько видов виски, в зависимости от региона производства и технологии изготовления. Виски имеет разнообразные вкусовые свойства, которые зависят от региона производства, состава зерна, продолжительности выдержки и условий хранения. Он может быть употреблен как самостоятельный напиток или использоваться в коктейлях.

Но не следует забывать о базовых вещах, учитывая особенности производства и исторические события, которые стали причиной возникновения целых стилей и особенностей. Об этом в своем видео в Instagram отметил эксперт по виски Роман Химий. В своем видео он выделил 3 основных стиля виски.

Шотландский скотч

Шотландский скотч - это вид виски, который производится в Шотландии из ячменного солода и выдерживается в деревянных бочках по крайней мере три года. Этот напиток известен своим богатым вкусом и ароматом, которые возникают благодаря специфическим условиям производства и выдержки.

видео дня

Эксперт по виски Роман Химий отмечает, что характерной особенностью этого виски является двойная перегонка.

"При этом примерно 95% бочек это бочки, которых ранее придерживался бурбон или херес, или какой-то другой алкогольный напиток. Ну и производство это исключительно Шотландия", - указывает он.

Кроме того, он выделил категории шотландского скотча:

Single Malt Scotch Whisky или односолодовый виски; Blended Malt или купажированный солодовый виски; Single Grain или зерновой виски; Blended Grain или купажированный зерновой виски; Blended Scotch Whisky или купажированный виски.

Смотрите видео о том, какие есть виды шотландского скотча и, что означает односолодовый или купажированный виски:

Ирландское виски

Ирландский виски - это алкогольный напиток, который производится в Ирландии и известен своим мягким вкусом и ароматом. Он изготавливается из ячменного солода и воды, однако для его производства также используют ячменный солод иногда с добавлением пшеничного или кукурузного солода.

Ирландский виски отличается от шотландского тем, что он проходит длительную выдержку в деревянных бочках, что придает ему особый вкус и аромат. Он также может иметь различные оттенки вкуса в зависимости от региона производства и технологии изготовления.

"Ирландский виски - это по большей части тройная перегонка. Выдержка минимум также три года в дубовых бочках. Бочки вторичные, то есть это бочки, которые в которых ранее варились бурбон, херес или другие алкогольные напитки. Ну и конечно, производство это исключительно территория Ирландии", - отметил Роман Химий.

Кроме того, он определил категории ирландского виски:

Single malt - односолодовый виски; Single Grain - зерновой виски; Pot Still Irish Whiskey - традиционный ирландский виски; Blended Irish Whiskey - купажированный виски.

Смотрите видео о том, какие есть виды ирландского виски:

Бурбон

Бурбон - это американский вид виски, который изготавливают преимущественно из кукурузного солода. Этот напиток назван в честь округа Бурбон в штате Кентукки, где он был впервые произведен. Основными составляющими бурбона являются кукурузный солод (не менее 51% в зерновом составе), ячменный солод и иногда ржаной солод.

Эксперт по виски отмечает, что один из важных аспектов производства бурбона является выдержка в обожженных бочках из американского дуба, что придает напитку особый вкус и аромат. Бурбон имеет очень выразительный вкус, с оттенками ванили, карамели и дуба, что делает его популярным в мире алкогольных напитков.

"Кстати, примерно 95% всего бурбона изготавливается в штате Кентукки, США", - резюмировал он.

Смотрите видео о том, какие есть виды виски и, чем они характеризуются:

Чем отличаются разные сорта виски

Производство:

Ирландский виски: изготавливается исключительно в Ирландии, выдерживается в дубовых бочках, которые использовались ранее для других типов алкоголя.Бурбон:

Американский вид виски, изготовленный из кукурузы. Выдерживается в новых ископаемых дубовых бочках.

Скотч: производится исключительно в Шотландии, выдерживается в бочках, которые ранее использовались для других алкогольных напитков.

Состав зерна:

Ирландский виски: может содержать различные виды зерновых культур, таких как овес, рожь, пшеница.

Бурбон: должен содержать не менее 51% кукурузы. Остальные зерновые могут быть ячмень, рис или рожь.

Скотч: изготавливается из ячменного солода, но может содержать другие виды зерновых.

Выдержка:

Ирландский виски: выдерживается в деревянных бочках повторного использования по крайней мере три года, чтобы приобрести характерный вкус и аромат.

Бурбон: выдерживается в новых дубовых бочках, которые сжигаются изнутри, придавая ему цвет и вкус.

Скотч: выдерживается в бочках не менее трех лет, но они могут быть использованы.

Страна производства:

Ирландский виски: производится исключительно в Ирландии.

Бурбон: Производится исключительно в США, особенно в штате Кентукки.

Скотч: Производится исключительно в Шотландии.

Каждый из этих напитков имеет свои уникальные особенности производства и вкусовые качества, что делает их популярными среди любителей виски по всему миру.

Кто такой Роман Химий Химий Роман - эксперт по виски, создатель и руководитель виски клуба "Первый драм" / "The first dram" в Харькове. Основатель блога и автор YouTube канала "Роман о виски".

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред