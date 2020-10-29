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Как правильно пить виски: пошаговый гид

29 октября 2020, 19:38

Есть некоторые методы, которые могут усилить впечатление от употребления виски.

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Есть некоторые методы, которые могут усилить впечатление от употребления виски/Pixabay

Как правильно пить виски? На этот вопрос нет правильного или неправильного ответа, как и способа пить виски. Пока вам это нравится, это все, что имеет значение.

Тем не менее, есть некоторые методы, которые могут усилить впечатление от употребления виски, сделав его еще более приятным.

Попробуйте разные стаканы и разную температуру. Добавьте немного воды или попробуйте коктейль. Но помните: только вы знаете, какая подача подходит именно вам.

Обдумайте эти несколько вещей, прежде чем переходить к самому виски.

1. Выберите стакан

Используйте хороший цельный стакан (короткий стакан с толстым дном), если вы пьете виски в чистом виде, с небольшим количеством воды или льда. Для "длинных" напитков используйте "хайбол" - высокий тонкий бокал с прямой стенкой.

2. Удерживайте аромат

Вкус еды и напитков в значительной степени зависит от их запаха, и виски не исключение. Наслаждение ароматом виски может быть очень полезным.

3. Распробуйте

Наслаждайтесь ароматом, позволяя виски катиться по вашему языку, прежде чем позволить ему плавно соскользнуть вниз.

4. Говорите

У хорошего виски будет целый ряд вкусов и ароматов, многие из которых могут показаться вам знакомыми. Испытываемые вкусы уникальны для каждого человека, причем одни элементы оказываются сильнее других. Обсуждение вкусов, которые вы открываете, с друзьями - одна из многих радостей употребления виски.

Зачем добавлять воду в виски?

Если вы новичок в мире виски, вы можете закатить глаза при мысли о добавлении нескольких капель воды. Как капля воды может изменить ситуацию?

Тем не менее, небольшое количество воды высвобождает гидрофобные (водоотталкивающие) элементы в стакане, позволяя вам обнаружить больше ароматических веществ в носу, а за счет снижения содержания алкоголя это может позволить вам почувствовать больше ароматов на своем небе.

Самый простой способ сделать это - использовать стакан воды и соломинку. Просто добавьте каплю, взболтайте виски, сделайте глоток и повторяйте, пока не найдете приятный вкус, который вам нужен. Чем больше воды, тем более разбавленным станет ваш виски, создавая эффект льда без охлаждения напитка.

Стоит ли покупать камни для виски?

Лед на самом деле притупляет вкус. Но когда хочется выпить холодного виски - самое лучшее это использовать камни для охлаждения.

Что касается типа льда, лучше всего использовать большой кубик льда или ледяной шар. Маленькие кубики или кусочки льда тают быстрее, чем более крупные, что быстрее разбавит ваш виски.

Коктейли на основе виски

Если вам просто не нравится вкус виски сам по себе или вы ищете новый способ насладиться виски, мы настоятельно рекомендуем вам попробовать его в классическом коктейле. Лучше всего подойдут ржаные основы для виски из-за их напористости и способности сохранять свое присутствие в смеси.

Вы насытились классикой? Попробуйте простые варианты рецептов, проверенных временем, особенно тех, в которых вы не ожидаете виски. Поскольку профиль виски очень разнообразен, вы можете получить массу удовольствия, экспериментируя с различными вкусами. К примеру, сделайте простой коктейль "Кровавая Мэри", используя виски. Данный напиток заиграет новыми красками.

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