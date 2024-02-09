Вот почему на самом деле нельзя надевать красное на свадьбу: неожиданный ответ

Выбирая, что надеть на свадьбу, большинство гостей знают, что следует избегать белых платьев, чтобы не конкурировать с невестой в ее особенный день. Но, как оказывается, это не единственный цвет, который гости должны обходить стороной - красный тоже, пишет Mirror.
В подкасте Unfiltered Bride Джорджи Митчелл и Бетани Смит рассказали, что красный цвет на свадьбе в стиле Вестен может означать, что у вас есть романтический интерес к жениху.
"Это означает, что вы спали с женихом. Байки старых жен, но да", - отмечает она.видео дня
Смотрите видео о том, почему не стоит надевать красные вещи на свадьбу:
@the.unfiltered.bride Colours to avoid wearing to a wedding ?? #theunfilteredbride#bridepodcast#podcast#womenownedbusiness#weddingpodcast#bridefyp#bestpodcasts#weddingplanning♬ original sound - the.unfiltered.bride
Однако в определенных культурах, таких как южноазиатская и восточноазиатская, красный цвет считается счастливым - и традиционно является неотъемлемой частью свадебного дня так же, как белый цвет доминирует в свадебном наряде невест в западных культурах.
В заявлении на сайте Brides говорится: "Если вы посещаете индийскую, китайскую, южноазиатскую мусульманскую свадьбу или любую другую свадьбу, где цвет может иметь важное культурное значение, "избегайте надевать красный, поскольку он может быть частью наряда пары", - говорит Дениз О'Нил, основательница Denise Lillie Engagements.
В то же время, О'Нил отмечает, что вам стоит избегать оттенков белого, поскольку в некоторых незападных культурах этот оттенок ассоциируется со смертью и периодами траура.
"Что касается западных свадеб, в частности, если вы действительно хотите быть осторожными - или, как говорит Габриэль Гурвиц, основательница Gabrielle Hurwitz Bridal Styling, "избегать взглядов старших гостей", - возможно, лучше не надевать красное в церквях, загородных клубах и других более традиционных заведениях.
"Традиция диктует гостям избегать красного из-за страха, что это может отвлечь внимание от счастливой пары, - объясняет Гурвиц. Визуально он достаточно смелый. На фотографиях взгляд сразу притягивается к этому цвету, особенно если он находится рядом с нейтральными цветами, такими как белый, черный, серый или бежевый", - заключает она.
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