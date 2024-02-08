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Как выжать сок из яблок без соковыжималки и другой техники

Сергей Кущ
8 февраля 2024, 02:05
Невероятно, но этот вкусный напиток можно приготовить всего за 5 минут.
Как выжать сок из яблок без соковыжималки
Как выжать сок из яблок без соковыжималки / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Свежевыжатый яблочный сок — идеальный напиток для тех, кто ценит натуральность, но не обладает соковыжималкой. Невероятно, но этот вкусный напиток можно приготовить всего за 5 минут, не прибегая к использованию специального оборудования.

Кстати, ранее мы рассказывали, что мужчина показал, как правильно вставлять трубочку в сок. Люди в сети были настолько взбудоражены, что публикация набрала тысячи комментариев и ретвитов.

Как приготовить яблочный сок без соковыжималки?

  1. Подготовьте фрукты: Отправьте яблоки на ночь в морозилку. Этот шаг поможет размягчить фрукты и упростить процесс выжимания сока.
  2. Дайте им таять: После ночи в морозильнике дайте яблокам растаять при комнатной температуре в течение 3 часов. Этот шаг важен для того, чтобы фрукты стали мягкими и сок выходил легче.
  3. Руками к успеху: Возьмите размягченные яблоки и руками выжмите их в кружку. Этот простой процесс не займет много времени, а результат порадует вас свежестью и вкусом.
  4. На всякий случай: Если вы хотите больше сока, заморозьте больше яблок. Чем больше фруктов, тем больше напитка вы получите.

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Таким образом, вы сможете насладиться вкусом свежевыжатого яблочного сока, даже если у вас нет специализированного оборудования.

Простота и быстрота приготовления станут вашими союзниками в создании этого восхитительного напитка.

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