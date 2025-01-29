Не спешите выбрасывать: три пищевых отхода заменят дорогие чистящие средства

Кухонные отходы станут лучшим помощником в уборке.

https://glavred.info/lifehack/ne-speshite-vybrasyvat-tri-pishchevye-othody-kotorye-sdelayut-dom-idealno-chistym-10634942.html Ссылка скопирована

Дом засияет чистотой благодаря трем продуктам из кухни / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие три продукта из кухни можно использовать для уборки

Как отмыть разводы на зеркале чайными пакетиками

Для чего пригодится кукурузная мука

Покупка моющих средств - это необходимость для каждой семьи, но рост цен может сделать этот процесс достаточно затратным. Однако не обязательно тратить большие суммы на дорогие чистящие средства - в вашем доме уже есть много альтернатив, которые не только дешевле, но и эффективнее.

Главред узнал о трех продуктах, которые помогут в уборке.

видео дня

Одной из таких неожиданных находок являются использованные чайные пакетики. Если ваши зеркала часто остаются с разводами даже после тщательного протирания, этот простой предмет поможет вам достичь идеальной чистоты.

Чайные пакетики

Чайные пакетики содержат дубильные вещества (танины), которые прекрасно очищают стеклянные поверхности, пишет Daily Express. Они помогают удалять грязь и жир без необходимости применять химические моющие средства. Использовать чайные пакетики очень просто:

После заваривания чая не выбрасывайте использованный пакетик. Положите его в чашку с горячей водой и дайте настояться еще 10 минут. Перелейте полученную жидкость в бутылку с распылителем. Распылите на зеркало и протрите чистой сухой тряпкой.

Результат вас приятно удивит: зеркала будут блестеть, а разводы исчезнут.

Универсальное чистящее средство / Инфографика: Главред

Кукурузная мука

Не только старые пакетики чая можно использовать для решения трудных задач во времи уборки дома. Вместо дорогих полиролей для деревянных поверхностей попробуйте кукурузную муку. Она прекрасно впитывает пыль и придает мебели блеск.

Как использовать:

Смешайте 2 столовые ложки кукурузного крахмала или муки с 1 стаканом воды в бутылке с распылителем. Хорошо встряхните и распылите на поверхность. Протрите мягкой тканью, чтобы придать мебели блеск.

Лимон

Лимон - это натуральное антибактериальное средство, которое эффективно очищает кухонные поверхности и сантехнику.

Как приготовить:

Выжмите сок одного лимона. Добавьте 1 чашку воды и 1 столовую ложку белого уксуса. Перелейте в бутылку с распылителем и используйте для чистки столешниц, разделочных досок и кранов.

Использование простых и доступных продуктов для уборки поможет вам сэкономить деньги, не теряя при этом эффективности очистки. При этом натуральные средства не только экономичны, но и безопасны для здоровья и окружающей среды.

Вас также может заинтересовать:

Что такое Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред