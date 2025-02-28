По 2 кг с куста: эксперты раскрыли самые эффективные способы посадки картофеля

Существует несколько способов посадки картофеля, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

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От Фокина до Голландии: лучшие способы посадки картофеля / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, freepik.com

Вы узнаете:

Когда стоит сажать картофель в 2025 году

Какие есть методы посадки картофеля

Картофель - это не только "второй хлеб", но и культура, выращивание которой требует знаний и опыта. От правильной посадки зависит не только количество, но и качество урожая.

Главред узнал о самых популярных способах посадки картофеля.

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Какой способ посадки картофеля самый эффективный

Существует множество методов посадки картофеля, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Традиционный способ - это посадка под лопату, когда в выкопанные лунки кладут клубни и закапывают. Тем не менее, современные технологии предлагают более эффективные методы, такие как посадка в гребни, траншеи или под солому.

Посадка картофеля по методу Фокина

Метод Фокина - это простой и эффективный способ посадки картофеля, который позволяет получить высокий урожай без особых усилий. Он предусматривает разрезание картофельных клубней вдоль перед посадкой.

Этот подход позволяет увеличить количество посадочного материала и, по некоторым данным, способствует повышению урожайности. Однако важно придерживаться определенных рекомендаций: разрезать клубни следует чистым инструментом, обеспечивая наличие на каждой части хотя бы одной почки. После разрезания места срезов рекомендуется обработать древесной золой или другим антисептиком для предотвращения развития болезней.

Сажать картофель нужно в неглубокие лунки, расположенные на расстоянии 30-35 см друг от друга. После посадки картофель не окучивают, а лишь мульчируют. Этот метод позволяет сохранить влагу в почве и предотвратить рост сорняков.

Голландская технология посадки картофеля

Голландская технология выращивания картофеля известна своей эффективностью и высокой урожайностью, пишет Агро-Маркет. Благодаря четким агротехническим мероприятиям фермеры получают стабильные урожаи даже в регионах с низким плодородием почвы. Выполняя все рекомендации, можно достичь урожайности до 2 кг с одного куста.

Для посадки используются только высококачественные клубни, желательно первой или второй репродукции. Семенной картофель должен быть среднего размера, иметь не менее пяти почек и быть здоровым, без признаков болезней.

Участок для посадки должен иметь хорошую аэрацию и дренаж. Перед высадкой землю тщательно перекапывают, вносят органические и минеральные удобрения. Обязательно соблюдают севооборот, чтобы предотвратить истощение почвы и распространение болезней.

Клубни картофеля за 3-4 недели до посадки раскладывают в теплом, хорошо освещенном месте (+18°C) для проращивания. Когда ростки достигнут 2-3 см, температуру снижают до +8°C для закаливания.

Высадку проводят тогда, когда почва прогреется до +8...+10°C. Обычно это конец апреля - начало мая. Ориентироваться можно по березам: если они распустили листочки, можно начинать посадку.

Клубни высаживают в гребни высотой 25-30 см с междурядьями 75 см. Расстояние между кустами должно составлять 30 см. Такая схема обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха и облегчает уход за растениями.

Что можно и нельзя сажать на следующий год после картофеля / Инфографика: Главред

Уход за растениями

Полив: осуществляется по необходимости, особенно в периоды цветения.

Окучивание: первое проводят при высоте растений 15 см, второе - при 25 см.

Удобрение: используют комплексные минеральные удобрения с повышенным содержанием калия и фосфора.

Защита от вредителей: регулярно осматривают кусты на наличие колорадского жука и других вредителей.

В зависимости от сорта, урожай собирают через 80-100 дней после посадки. Перед уборкой рекомендуется за 10-14 дней скосить ботву для укрепления кожуры клубней и увеличения срока их хранения.

Что нужно класть в лунку во время посадки картофеля

Во время посадки картофеля в лунку можно добавить:

Перегной или компост для обогащения почвы. Древесную золу для защиты от вредителей и болезней. Минеральные удобрения для обеспечения картофеля необходимыми питательными веществами.

Когда сажать картофель в Украине в 2025 году

Сроки посадки картофеля в Украине зависят от региона и погодных условий. Обычно, картофель сажают во второй половине апреля - начале мая, когда почва прогреется до 7-8°C на глубине 10 см. В 2025 году, учитывая климатические изменения, стоит ориентироваться на прогнозы синоптиков и состояние почвы.

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