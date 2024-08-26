Картошка не прорастет - что нужно положить к ней в погреб

Эксперт рассказала, как предотвратить преждевременное прорастание картофеля.

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Что нужно сделать, чтобы картошка не прорастала / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Эксперт по образу жизни рассказал о ряде важных советов по выращиванию фруктов и овощей, в том числе о том, как предотвратить преждевременное прорастание картофеля.

Пользователь TikTok @lifetips669 поделился роликом, в котором рассказал о ряде полезных советов, которые обязательно помогут вам сохранить картошку дольше.

Рассказывая о своей технике хранения картофеля, он пояснила: "Картофель, купленный оптом, портится. Картофель и яблоки - хорошие друзья. Их совместное хранение предотвращает прорастание".

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Оказывается, за этим методом стоит наука, поскольку совместное хранение этих двух продуктов замедляет процесс их созревания.

Когда правильно высаживать картофель Оптимальные сроки посадки картофеля предполагаются при наступлении в почве на глубине 10 см среднесуточной температуры +6+8ºС. Для южного и центрального Полесья это первая-вторая декада, для северных и западных районов – вторая-третья декада апреля. В лесостепной зоне оптимальные сроки посадки картофеля приходятся на вторую-начало третьей декады апреля. В степной зоне оптимальные сроки посадки картофеля – третья декада марта – первая декада апреля, сообщает Институт картофелеводства.

Эксперты из Tasting Table утверждает, что яблоки вырабатывают этилен, природный газ, воздействие которого "может замедлить или остановить процесс прорастания картофеля". Сайт также не советует хранить картофель в теплом помещении, рекомендуя вместо этого "прохладное, сухое и темное" место.

Как долго хранятся овощи и фрукты в холодильнике инфографика / Главред

Однако не кладите его в холодильник, так как холод может "спровоцировать превращение крахмала картофеля в сахар, который при приготовлении может стать канцерогеном".

И будьте внимательны: этилен из яблок может оказывать обратное воздействие на другие продукты - в частности, на лук, дыни, брокколи и персики. Их высокая чувствительность к этилену может ускорить процесс созревания, делая их непригодными для употребления раньше времени.

Смотрите видео о том, что нужно сделать, чтобы картошка не прорастала:

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