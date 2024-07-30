Что посадить после картофеля на следующий год - земля отдохнет

После того как вы вырастили картофель на своем участке, важно правильно выбрать культуру для посадки на следующий год. Это поможет сохранить плодородие почвы и улучшить ее структуру.
Что можно посадить на месте, где росла картошка?
Вот несколько вариантов, которые подойдут для посадки после картофеля:
Бобовые культуры: фасоль, горох, соя и люцерна. Эти растения обогащают почву азотом, улучшая ее структуру и плодородие.
Крестоцветные овощи: редис, репа, брюква. Они хорошо растут после картошки и способствуют восстановлению почвы.
Тыквенные культуры: кабачки, тыквы, патиссоны. Эти растения также дают хороший урожай после картофеля.
Что нельзя сажать после картошки на следующий год?
Некоторые культуры не рекомендуется сажать на том месте, где росла картошка, из-за их восприимчивости к тем же заболеваниям и вредителям, пишет svitroslyn.
Среди них:
- Томаты: подвержены фитофторозу и атаке колорадского жука.
- Баклажаны и перцы: также страдают от фитофтороза и вредителей.
- Клубника и земляника: могут быть поражены проволочником и медведкой.
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Как дать отдохнуть земле после картошки?
Для восстановления почвы после выращивания картофеля можно использовать несколько методов:
Посадка сидератов: злаковые культуры, такие как рожь и овес, высеваются до зимних заморозков и обогащают почву к весне.
Чередование культур: посадка культур, которые не истощают почву и способствуют ее восстановлению. Например, посадка зелени (салат, шпинат) и трав (петрушка, базилик, чабрец) обогащает почву полезными микроэлементами.
Правильное чередование культур и использование сидератов помогут вам поддерживать плодородие и здоровье почвы на вашем участке, обеспечивая богатый урожай каждый год.
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