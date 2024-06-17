Молодая или старая: какой картофель полезнее - ответ удивит опытных хозяек

Молодой картофель является полезным сезонным овощем, который содержит много витаминов и минералов. Главред выяснил, какой вид картофеля самый полезный.

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Какой картофель полезнее - чем молодая картошка отличается от старой / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Блюда из молодого картофеля имеют большую популярность благодаря своему нежному вкусу и мягкой текстуре. Молодой картофель часто готовят вместе с кожурой, что делает его приготовление быстрым и простым. Запеченный молодой картофель с травами и оливковым маслом является любимым блюдом во многих кухнях мира. О том, в чем польза молодого картофеля рассказала в эфире "Сніданку з 1+1" эксперт по разумному питанию Лора Филиппова. Соответствующий фрагмент эфира она опубликовала в своем Instagram.

Чем полезен молодой картофель

Диетолог отмечает, что молодой картофель может стать частью здорового рациона, потому что он содержит много витаминов, минералов, а вот крахмала в его составе - значительно меньше чем в "старом" картофеле.

"Также по аминокислотному составу молодой картофель является источником качественного растительного белка, который хорошо усваивается", - указывает она.

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Что известно о Лоре Филиповой Лора Филиппова - эксперт по разумному питанию, диетолог, нутрициолог, волонтер национального проекта "Здоровое питание для детей", эксперт 1+1.

Является ли картофель диетическим продуктом

По ее словам, молодой картофель вполне может считаться диетическим продуктом.

"Мы готовим, как правило, молодой картофель методом отваривания, этот способ кулинарной обработки не предусматривает очень много лишних калорий. Мы можем видеть, что калорийность сырой молодой картофелины всего 81 калория", - отмечает эксперт.

Какой картофель полезнее молодой или старый

Лора Филиппова отмечает, что молодой картофель полезнее, чем старый.

"Потому что он содержит втрое больше витамина С, который в таком картофеле разрушается со временем, когда он хранится. А витамин С мы знаем, является очень важным для иммунитета. Также в молодом картофеле втрое больше калия и магния. Например, если сравнить молодой картофель с бананом, то он даже имеет в себе больше калия, а калий - это поддержка нашего сердца", - сказала специалист.

Эксперт советует не употреблять "старый" картофель тогда, когда в магазинах и на рынках уже массово появился молодой картофель.

Смотрите видео о том, какой вид картофеля самый полезный:

Что означают зеленые пятна на молодом картофеле

При выборе молодого картофеля эксперт по питанию советует обратить внимание, чтобы он был ровный, чистый и сухой.

"Если есть зеленоватые пятна, то это уже неправильное хранение. И уже начался процесс синтеза соланина, это такое токсичное вещество. Поэтому эти пятна нужно тщательно срезать. Если зеленое пятно очень большое - лучше такой картофель не употреблять, потому что этот соланин уже проник во все клетки этого картофеля", - сказала она.

Как правильно хранить молодой картофель

Нутрициолог отмечает, что картофель нужно хранить в темном, прохладном месте.

В холодильнике - будет идеально", - добавляет она.

Нужно ли вымачивать картофель перед приготовлением

Лора Филиппова советует вымачивать картофель перед приготовлением для того, чтобы очистить его от нитратов.

"Можно, так надо. Вообще так надо делать со всеми сезонными овощами, ведь есть риск, что они будут иметь превышенный уровень нитратов", - резюмировала она.

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