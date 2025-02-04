Можно ли мыть голову в воскресенье: окончательный ответ священника

Наши предки избегали мытья головы в определенные дни недели.

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Можно ли мыть голову в воскресенье / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Вы узнаете:

Можно ли мыть голову в воскресенье

Почему существует такая примета

Пожалуй, каждый хоть раз слышал от своей бабушки, что не стоит мыть голову в воскресенье. Некоторые люди считают, что воскресенье - время духовного отдыха, поэтому не следует заниматься лишними делами.

Главред решил разобраться, можно ли мыть голову в последний день недели.

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Можно ли мыть голову в воскресенье

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк рассказал, что наши предки особенно ухаживали за своими волосами, ведь верили, что они хранят в себе большую силу.

Предки избегали мытья головы в определенные дни недели, в частности в воскресенье, потому что не хотели привлечь проблемы в личной жизни и конфликты. В субботу люди завершали все дела, чтобы на следующий день отправиться в храм и помолиться.

Однако, священник подчеркнул, что в воскресенье верующим можно не только духовно, но и телесно очищаться. Мытье головы в этот день не считается грехом, поскольку это человеческая потребность.

"Быть духовно и телесно чистыми это нормально. Греха в этом нет. Можно умываться, мыться и мыть голову в воскресенье", - подчеркнул священник ПЦУ.

Можно ли мыть голову в воскресенье - видео:

В какие дни нельзя мыть голову в воскресенье

В древности предки считали, что мытье головы в понедельник может привести к потере хороших идей и нарушению планов.

Также, согласно приметам, считалось, что в пятницу волосы лучше не очищать, потому что могут возникнуть неудачи в любовной сфере - ссора с любимым человеком или разрыв отношений.

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Кто такой Алексей Филюк? Алексей Филюк - украинский религиозный деятель, общественный активист, волонтер, блогер, член Национального союза журналистов Украины.Сейчас настоятель храмов Успения Пресвятой Богородицы в Шушковцах и Святого архистратига Михаила в Белозерке Кременецкого района. 2024 года издал книгу "365 христианских песен на каждый Божий день", пишет Википедия.

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