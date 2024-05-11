Убегут из дома сами: эксперт назвала лучший метод борьбы с мышами

Мыши могут стать серьезной проблемой в доме, нанося разных видов вред. Эксперт рассказала, как избавиться от мышей в доме без ловушек и химии.

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Как избавиться от мышей в доме - лучший способ борьбы с грызунами / Коллаж Главред, фото: pexels, скриншот из видео

Мыши могут быть милыми на вид, но для многих людей обнаружить их, снующих в своем доме, может стать настоящим кошмаром. Тем не менее, все чаще люди ищут более гуманные способы избавиться от мышей, которые не предполагают использование традиционной смертельной мышеловки.

К счастью, TikTok-блогер нашла, как она говорит, "более гуманный" способ изгнать мышей из дома навсегда.

Джен, которая делится видео на TikTok под ником @Jenxwrites, объяснила, что этот способ также "очень дешевый". Она сказала: "Если у вас проблема с мышью, я собираюсь сделать ваш день лучше, и это очень дешевое решение, сообщает Express.

видео дня

"Губки для чистки из нержавеющей стали. Мыши любят бегать по стенам, поэтому положите их между приборами, шкафами и в любом месте, где только можно. Очевидно, что мыши их не любят, поэтому это сэкономит вам деньги на наем службы борьбы с вредителями, и это немного гуманнее, потому что, поверьте мне, вы не захотите просыпаться каждое утро, чтобы убирать мертвых мышей из мышеловок", - указывает она.

Бывший дезинсектор Эмили Смелли также ранее рекомендовала использовать металлическую шерсть, чтобы держать мышей на расстоянии.

Металлическая шерсть - это очень тонкая и гибкая шерсть с острыми краями, которую можно использовать в домашнем хозяйстве, в том числе для полировки и чистки. Вредители, такие как мыши и крысы, не любят грызть стальную вату, поскольку острые края причиняют им боль, чем больше они пытаются ее прогрызть.

В своем видео Эмили объяснила, что один из лучших способов удержать мышей подальше - это нацелиться на те места, через которые они обычно попадают в ваш дом.

Смотрите видео о том, как избавиться от мышей в доме:

Она рекомендует использовать его для заполнения отверстий в плинтусах и трубах, например, под раковиной, возле радиаторов или на стене под холодильником, духовкой и посудомоечной машиной.

Даже небольшие отверстия могут представлять риск, поскольку мыши могут пролезть сквозь все, что величиной с копейку.

Одним из преимуществ является то, что она нетоксична, поэтому, в отличие от других ловушек и методов борьбы с вредителями, вам не нужно слишком беспокоиться о том, что она будет выставлена на всеобщее обозрение в местах, где ведется торговля людьми, в вашем доме. Хотя мышам и крысам неудобно грызть стальную вату, она вряд ли убьет их, поэтому это простой способ отпугнуть их, не вызывая смерти.

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