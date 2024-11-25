В Белом доме официально изменили политику в отношении ударов по РФ: что известно

В Белом доме официально подтвердили применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по военным целям на территории России.

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В Белом доме сделали новое заявление по ударам по России / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, US Army

О чем заявил Кирби:

США подтвердили применение Украиной ракет ATACMS по Курщине

США дали рекомендации по целям для ударов ракетами ATACMS

Советник Белого дома Джон Кирби подтвердил, что Украина использовала предоставленные США баллистические ракеты ATACMS для ударов по целям в Курской области России. Об этом он заявил во время брифинга.

Кирби отметил, что Украина имеет право применять эти ракеты для самозащиты в случае крайней необходимости, и это уже происходит в районе Курска и Курской области.

видео дня

"Они (украинцы - ред.) могут использовать ATACMS для самозащиты в случае немедленной необходимости, и сейчас, понятно, что это происходит в Курске и в Курской области.

Он также подчеркнул, что США предоставили украинской стороне рекомендации по выбору целей, которые могут быть поражены американскими ракетами.

"Мы изменили установки и дали им указания, что они могут использовать их для поражения именно этих типов целей", - подытожил советник Белого дома.

Что известно о ракетах ATACMS / Инфографика: Главреда

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 17 ноября США разрешили Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по территории России, а уже через два дня Кремль утвердил обновленную ядерную доктрину. Несмотря на это, по словам военного аналитика, сопредседателя общественной инициативы "Правое дело" Дмитрия Снегирева, Пентагон не фиксирует никаких признаков подготовки России к применению ядерного оружия против Украины.

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в комментарии для Currenttime назвал удары ВСУ дальнобойными ракетами, поставленными союзниками, "чрезвычайно эффективными".

В то же время заявления Москвы о якобы успешной обороне против ракет ATACMS вызывают сомнения. Как сообщает The Times, война в Украине перешла на новый этап после первого применения этих ракет, которые поразили склад оружия в Брянской области. По данным Кремля, пять ракет ATACMS были якобы сбиты, а шестая - повреждена.

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Кто такой Джон Кирби Джон Кирби - контр-адмирал Военно-морских сил США, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США с мая 2022 года. Пресс-секретарь Пентагона (2021-2022). Официальный представитель Государственного департамента США (2015-2017), пишет Википедия.

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