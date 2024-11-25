В Белом доме официально изменили политику в отношении ударов по РФ: что известно

О чем заявил Кирби:
- США подтвердили применение Украиной ракет ATACMS по Курщине
- США дали рекомендации по целям для ударов ракетами ATACMS
Советник Белого дома Джон Кирби подтвердил, что Украина использовала предоставленные США баллистические ракеты ATACMS для ударов по целям в Курской области России. Об этом он заявил во время брифинга.
Кирби отметил, что Украина имеет право применять эти ракеты для самозащиты в случае крайней необходимости, и это уже происходит в районе Курска и Курской области.
"Они (украинцы - ред.) могут использовать ATACMS для самозащиты в случае немедленной необходимости, и сейчас, понятно, что это происходит в Курске и в Курской области.
Он также подчеркнул, что США предоставили украинской стороне рекомендации по выбору целей, которые могут быть поражены американскими ракетами.
"Мы изменили установки и дали им указания, что они могут использовать их для поражения именно этих типов целей", - подытожил советник Белого дома.
Удары по России - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 17 ноября США разрешили Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по территории России, а уже через два дня Кремль утвердил обновленную ядерную доктрину. Несмотря на это, по словам военного аналитика, сопредседателя общественной инициативы "Правое дело" Дмитрия Снегирева, Пентагон не фиксирует никаких признаков подготовки России к применению ядерного оружия против Украины.
Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в комментарии для Currenttime назвал удары ВСУ дальнобойными ракетами, поставленными союзниками, "чрезвычайно эффективными".
В то же время заявления Москвы о якобы успешной обороне против ракет ATACMS вызывают сомнения. Как сообщает The Times, война в Украине перешла на новый этап после первого применения этих ракет, которые поразили склад оружия в Брянской области. По данным Кремля, пять ракет ATACMS были якобы сбиты, а шестая - повреждена.
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Кто такой Джон Кирби
Джон Кирби - контр-адмирал Военно-морских сил США, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США с мая 2022 года. Пресс-секретарь Пентагона (2021-2022). Официальный представитель Государственного департамента США (2015-2017), пишет Википедия.
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