Армия РФ отказывается от "мясных штурмов": что известно о новой тактике врага

Коротко:
- Войска РФ изменили тактику своих штурмов
- Оккупанты преимущественно передвигаются малыми группами
Подразделения оккупационной армии РФ частично отказываются от "мясных штурмов" и используют новую тактику для атак на позиции украинских военных. Об этом говорится в материале BBC.
Сержант Иван Клебанюк, командир взвода беспилотных авиационных комплексов 2-го егерского батальона 68 бригады ВСУ заявил, что в последнее время россияне преимущественно передвигаются малыми группами.
Командир объясняет, что на Покровском направлении враг пытается захватить позиции ВСУ с помощью колонны, во главе которой идет тяжелая бронированная техника - танк или БТР.
"За ним могут идти мотоциклы, багги (квадроциклы), "жигули" с обрезанными крышами - то есть любой транспорт, который может передвигаться", - рассказывает сержант.
В определенных моментах враг передвигается без сопровождения тяжелой бронетехники.
"Как только они вступают в контакт с нашей позицией, они отходят на 200-300 метров, - объясняет сержант. - И в тот квадрат, где был контакт, начинает лететь все - летят FPV-дроны, работает артиллерия и танки, пускают кассеты "Градов". Они сравнивают с землей всю посадку и потом дальше их группа пытается зайти", - подчеркнул Клебанюк.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, кремлевский диктатор Владимир Путин поручил оккупационным войскам страны-агрессора России захватить все территории Донецкой и Луганской областей до конца января 2025 года. Директор Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь сообщил, что темпы продвижения противника действительно ускорились, однако конвертировать свои успехи в дальнейшие удачные шаги враг не может.
Как писал Главред, ВСУ организовали контратаку в Курской области России. В издании Forbes говорится, что в результате атаки танки и другие силы по меньшей мере из трех украинских подразделений (17-й тяжелой механизированной, 21-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад) продвинулись на южную окраину села Дарьино.
Военный обозреватель Денис Попович заявил, что если россияне смогут перерезать трассу Курахово - Запорожье в Донецкой области, украинские подразделения будут вынуждены отступать. Он также подчеркнул, что ситуация на Кураховском направлении остается крайне напряженной и постепенно ухудшается.
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Что известно о BBC?
Британская телерадиовещательная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания.
По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.
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