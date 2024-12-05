Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Армия РФ отказывается от "мясных штурмов": что известно о новой тактике врага

Марина Фурман
5 декабря 2024, 20:13
888
Российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ фактически вдоль всего фронта на Донбассе.
ВСУ, оккупант

Оккупанты продолжают штурмовать на фронте / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", Минобороны РФ

Коротко:

  • Войска РФ изменили тактику своих штурмов
  • Оккупанты преимущественно передвигаются малыми группами

Подразделения оккупационной армии РФ частично отказываются от "мясных штурмов" и используют новую тактику для атак на позиции украинских военных. Об этом говорится в материале BBC.

Сержант Иван Клебанюк, командир взвода беспилотных авиационных комплексов 2-го егерского батальона 68 бригады ВСУ заявил, что в последнее время россияне преимущественно передвигаются малыми группами.

видео дня

Командир объясняет, что на Покровском направлении враг пытается захватить позиции ВСУ с помощью колонны, во главе которой идет тяжелая бронированная техника - танк или БТР.

"За ним могут идти мотоциклы, багги (квадроциклы), "жигули" с обрезанными крышами - то есть любой транспорт, который может передвигаться", - рассказывает сержант.

В определенных моментах враг передвигается без сопровождения тяжелой бронетехники.

"Как только они вступают в контакт с нашей позицией, они отходят на 200-300 метров, - объясняет сержант. - И в тот квадрат, где был контакт, начинает лететь все - летят FPV-дроны, работает артиллерия и танки, пускают кассеты "Градов". Они сравнивают с землей всю посадку и потом дальше их группа пытается зайти", - подчеркнул Клебанюк.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, кремлевский диктатор Владимир Путин поручил оккупационным войскам страны-агрессора России захватить все территории Донецкой и Луганской областей до конца января 2025 года. Директор Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь сообщил, что темпы продвижения противника действительно ускорились, однако конвертировать свои успехи в дальнейшие удачные шаги враг не может.

Как писал Главред, ВСУ организовали контратаку в Курской области России. В издании Forbes говорится, что в результате атаки танки и другие силы по меньшей мере из трех украинских подразделений (17-й тяжелой механизированной, 21-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад) продвинулись на южную окраину села Дарьино.

Военный обозреватель Денис Попович заявил, что если россияне смогут перерезать трассу Курахово - Запорожье в Донецкой области, украинские подразделения будут вынуждены отступать. Он также подчеркнул, что ситуация на Кураховском направлении остается крайне напряженной и постепенно ухудшается.

Читайте также:

Что известно о BBC?

Британская телерадиовещательная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания.

По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ российское вторжение российские войска бойцы ВСУ
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ким Чен Ын временно уменьшит поставки ракет в РФ, чтобы выбить уступки у США - Кулик

Ким Чен Ын временно уменьшит поставки ракет в РФ, чтобы выбить уступки у США - Кулик

20:47Мир
"Возможности могут возрасти": сколько ракет "Орешник" РФ может производить в год

"Возможности могут возрасти": сколько ракет "Орешник" РФ может производить в год

20:35Украина
Армия РФ отказывается от "мясных штурмов": что известно о новой тактике врага

Армия РФ отказывается от "мясных штурмов": что известно о новой тактике врага

20:13Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Чем отличаются 2 картинки с влюбленной парой: только гении заметят скрытые детали

Чем отличаются 2 картинки с влюбленной парой: только гении заметят скрытые детали

Так Лаврова еще не унижали: на ОБСЕ произошел скандал

Так Лаврова еще не унижали: на ОБСЕ произошел скандал

Гороскоп на завтра 6 декабря: Ракам - впечатляющий успех, Львам - исполнение желаний

Гороскоп на завтра 6 декабря: Ракам - впечатляющий успех, Львам - исполнение желаний

Принц Гарри впервые высказался про развод с Меган Маркл: "Мне искренне жаль"

Принц Гарри впервые высказался про развод с Меган Маркл: "Мне искренне жаль"

Карта Deep State онлайн за 5 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

21:09

Когда нужно ставить елку дома в 2024 году: астролог назвала точные даты

21:01

"Это тяжело": Леонид Агутин в панике из-за личной жизни своей дочери

20:47

Ким Чен Ын временно уменьшит поставки ракет в РФ, чтобы выбить уступки у США - КуликВидео

20:35

"Возможности могут возрасти": сколько ракет "Орешник" РФ может производить в год

20:28

Сколько заработала 23-летняя Ярослава Магучих за год: умопомрачительная сумма

Начнут мириться с Ким Чен Ыном и отдаляться от США: Виталий Кулик - о последствиях кризиса в Южной КорееНачнут мириться с Ким Чен Ыном и отдаляться от США: Виталий Кулик - о последствиях кризиса в Южной Корее
20:15

Отключение света в Украине — графики на пятницу 6 декабря (обновляется)

20:13

Армия РФ отказывается от "мясных штурмов": что известно о новой тактике врага

19:44

Настя Приходько нецензурно выругала участие Украины в Евровидении

19:42

Зачем втыкать столовые приборы в лук: трюк от экспертки по чистоте

Реклама
19:38

Украину будет засыпать снегом: синоптики назвали дату возвращения осадков

19:29

"РФ только разогрела свою военную машину": Берлинская сказала, может ли Россия прекратить войну

19:25

"Такого не было": россияне начали отправлять на штурмы заключенных женщин

19:11

График отключения света на 6 декабря: каким будет объем ограниченийФото

19:11

Звезда "Реванша" выдала семейную "тайну" про известную актрису: "Это знак"

19:10

Главные переговоры Ермака в США: подробностимнение

19:06

Копеечное средство гарантирует результат: как очистить мягкую мебель от пятен

19:05

Опытные птицеводы знают: как сделать так, чтобы куры неслись зимой

18:54

"Будут неожиданные решения": Подоляк - о том, чего ожидать от Трампа

18:50

"Ситуация ухудшается": есть угроза отступления ВСУ на стратегическом направлении

18:49

Почти 1000 гривен на покупку книг: как получить финансовую помощь от государства

Реклама
18:46

"Все на местах": Ким отреагировал на вероятный штурм правого берега Днепра

18:34

Поздравления с Днем Вооруженных Сил Украины 2024

18:29

Россия хочет "Ялту-2" или "Минск-3", но этого не будет – МИД Украины

18:27

День Святого Николая: что ни в коем случае нельзя делать 6 декабря - приметы

18:21

"Это для меня честь": Кулеба поставил точку в вопросе возможного переезда в СШАВидео

17:47

"300 лодок для операции по наступлению на Херсон": Жданов оценил планы врага

17:38

Кто украл браслеты: только люди, имеющие навыки детектива, найдут ответ

17:28

В Украине запретят перевод одной из категорий граждан в пехоту - указ Зеленского

17:18

Что такое "пірник" и "напірник": мало кто знает правильный ответВидео

16:58

Как выглядит спелый авокадо: стопроцентный способ не промахнуться с выбором

16:46

Как убрать неприятные запахи из холодильника с помощью мела

16:46

Важное продвижение: ВСУ организовали контратаку в Курской области - Forbes

16:45

"Идут сложные переговоры": станет ли Украина членом НАТО при Трампе - нардеп

16:43

"Врага выбили": ВСУ восстановили контроль над важной точкой - ОСУВ "Хортица"

16:33

Зеленский сказал, сколько украинских мэров сейчас в плену в РФ

15:56

Украину накроет мокрый снег и дождь: стало известно, когда будет потепление

15:50

Ноябрь стал самым дорогим месяцем войны для России: в разведке назвали причину

15:37

"А вот это уже серьезно": почему двум десяткам аэродромов РФ стоит приготовиться

15:27

Сын Порошенко попал в розыск из-за неявки в ТЦК по повестке - СМИ

15:25

Как не угробить газовый котел: почему он тухнет и хитрый способ решения проблем

Реклама
15:24

Дорожный знак с красной точкой и стрелкой: водителям рассказали о нововведениях

15:17

С Днем святого Николая: красивые поздравления и картинки

15:09

"Сказочно, магически": Наталья Могилевская с синими волосами удивила фанатов

15:01

Пытался переплыть Днепр в ластах: СБУ задержала агента ФСБ

14:31

КНДР может выйти из изоляции, Ким Чен Ын пойдет на переговоры с Трампом - КуликВидео

14:23

Россияне "застряли" в Покровске: армия РФ провалила поручение Путина - Самусь

14:23

Тарифы на электроэнергию будут расти: к чему готовиться украинцам

14:13

Так Лаврова еще не унижали: на ОБСЕ произошел скандал

14:11

Нужно ли мыть куриные яйца перед хранением: для многих это станет неожиданностью

14:05

Принц Гарри впервые высказался про развод с Меган Маркл: "Мне искренне жаль"

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять