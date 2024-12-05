Армия РФ отказывается от "мясных штурмов": что известно о новой тактике врага

Российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ фактически вдоль всего фронта на Донбассе.

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Оккупанты продолжают штурмовать на фронте / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", Минобороны РФ

Коротко:

Войска РФ изменили тактику своих штурмов

Оккупанты преимущественно передвигаются малыми группами

Подразделения оккупационной армии РФ частично отказываются от "мясных штурмов" и используют новую тактику для атак на позиции украинских военных. Об этом говорится в материале BBC.

Сержант Иван Клебанюк, командир взвода беспилотных авиационных комплексов 2-го егерского батальона 68 бригады ВСУ заявил, что в последнее время россияне преимущественно передвигаются малыми группами.

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Командир объясняет, что на Покровском направлении враг пытается захватить позиции ВСУ с помощью колонны, во главе которой идет тяжелая бронированная техника - танк или БТР.

"За ним могут идти мотоциклы, багги (квадроциклы), "жигули" с обрезанными крышами - то есть любой транспорт, который может передвигаться", - рассказывает сержант.

В определенных моментах враг передвигается без сопровождения тяжелой бронетехники.

"Как только они вступают в контакт с нашей позицией, они отходят на 200-300 метров, - объясняет сержант. - И в тот квадрат, где был контакт, начинает лететь все - летят FPV-дроны, работает артиллерия и танки, пускают кассеты "Градов". Они сравнивают с землей всю посадку и потом дальше их группа пытается зайти", - подчеркнул Клебанюк.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, кремлевский диктатор Владимир Путин поручил оккупационным войскам страны-агрессора России захватить все территории Донецкой и Луганской областей до конца января 2025 года. Директор Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь сообщил, что темпы продвижения противника действительно ускорились, однако конвертировать свои успехи в дальнейшие удачные шаги враг не может.

Как писал Главред, ВСУ организовали контратаку в Курской области России. В издании Forbes говорится, что в результате атаки танки и другие силы по меньшей мере из трех украинских подразделений (17-й тяжелой механизированной, 21-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад) продвинулись на южную окраину села Дарьино.

Военный обозреватель Денис Попович заявил, что если россияне смогут перерезать трассу Курахово - Запорожье в Донецкой области, украинские подразделения будут вынуждены отступать. Он также подчеркнул, что ситуация на Кураховском направлении остается крайне напряженной и постепенно ухудшается.

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