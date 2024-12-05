Переговоры с командой Трампа и скандал в ОБСЕ: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 5 декабря по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 5 декабря / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео, УНИАН, facebook.com/DonaldTrump

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

Ермак в США встретился с советниками Трампа - Reuters

В среду, 4 декабря, украинская делегация во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком встретилась с высокопоставленными представителями избранного президента США Дональда Трампа.

Как пишет Reuters со ссылкой на источник, встреча состоялась на фоне того, что Украина ищет поддержки от новой команды в вопросе войны России против Украины.

видео дня

В Киеве и ряде областей объявили тревогу: куда летят ракеты

Утром в четверг, 5 декабря, в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности.

Сигнал воздушной тревоги в столице прозвучал в 07:23.

"Киевская область - ракетная опасность", - говорится в сообщении в 07:24 на Telegram-канале Воздушных сил ВСУ.

Украина готова к миру: первые детали переговоров с командой Трампа - WSJ

Украинские чиновники во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком начали переговоры на высоком уровне с будущей администрацией Трампа. Издание The Wall Street Journal сообщило первые детали.

Представители Украины пытаются еще до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа уменьшить разногласия Киева и Вашингтона в вопросе урегулирования войны.

Уже известно, что Андрей Ермак провел 4 декабря встречу со спецпредставителем США по вопросам России и Украины Китом Келлогом и будущим советником по вопросам национальной безопасности Майком Волтцом. Присоединился к обсуждениям и вице-президент Джей Ди Вэнс.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях против той части власти сейчас в Грузии, которая сдает страну Путину. Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, в международных делах так бывает: "если вовремя не отреагировать или если отреагировать непринципиально, то дальше - потерянные десятилетия и страны, лишенные свободы".

"Трамп должен заставить Путина содрогнуться": как победить на переговорах с РФ - СМИ

Российский диктатор Владимир Путин уверен, что война в Украине развивается в его пользу. Если избранный президент США Дональд Трамп хочет добиться успеха в посредничестве в мирном соглашении, он должен изменить точку зрения хозяина Кремля относительно того, что он имеет преимущество. В противном случае дипломатия Трампа даст обратный эффект. Об этом говорится в статье Foreign Policy.

Авторы уверены: чтобы начать переговоры с сильной позиции, Трампу нужно будет укрепить влияние США и Украины. Причем сделать это необходимо быстро - "без мучительных задержек и самонавязанных красных линий".

Будет спланированная операция: Ходжес сказал, кто может уничтожить Крымский мост

Освобождение Крыма имеет решающее значение для всей войны. Об этом заявил военный аналитик и бывший командующий Сухопутных войск США в Европе Бен Ходжес в интервью hromadske.

По его словам, Украина должна сделать все, что ей под силу, чтобы российский военно-морской флот и военно-воздушные силы не могли спокойно функционировать на территории полуострова. Россия также должна потерять возможность использовать Крым как логистический хаб.

Зеленский готов к выборам "в любой момент": названо условие для их начала

Украина планирует немедленно перейти к демократическим выборам после достижения справедливого мира. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью The Telegraph.

По его словам, важно обеспечить все условия для демократического проведения выборов.

"Глядя на реальность, президент сказал, что после установления справедливого мира мы будем готовы немедленно перейти к правильным демократическим выборам в нашей стране", - отметил он.

ВСУ в Курской области взяли в плен десантников РФ: как изменилась ситуация - Попович

Операция украинских сил в Курской области страны-агрессора России продолжается и несмотря на уменьшение интенсивности боевых действий, ВСУ там имеют успехи. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военный эксперт Денис Попович.

"В начале августа мы активно продвигались и отвоевывали территорию. Однако враг подтянул значительные резервы и пытается вытеснить наши войска с этих позиций", - пояснил он.

Кремль хочет сыграть дипломатически в "паузу" для восстановления сил - Коваленко

Действия страны-агрессора России свидетельствуют о том, что враг не рассматривает сценарий окончания войны. Об этом в Telegram заявил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, даже большие выплаты не смогли положительно повлиять на пополнение живой силы РФ и темпы привлечения контрактников снижаются.

"Казалось бы, если бы Россия хотела войну завершать, ничего бы с этим не делала. Но наоборот. Враг сейчас ограничивает бронирование от мобилизации силовиками и сотрудниками ВПК, оставляя большое поле для потенциального проведения волны мобилизации в будущем для дешевого пополнения сил", - рассказал Коваленко.

Так Лаврова еще не унижали: на ОБСЕ произошел скандал

4-5 декабря на Мальте проходит 31-е ежегодное заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Однако министр иностранных дел Украины Андрей Сибига решил не слушать демагогии РФ и покинул зал пленарных заседаний ОБСЕ на Мальте перед началом речи главы российского МИД Сергея Лаврова.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

5 декабря, в конце своего выступления, Сибига публично назвал Лаврова военным преступником, после чего покинул зал. Его примеру последовали несколько иностранных министров и дипломатов.

КНДР может выйти из изоляции, Ким Чен Ын пойдет на переговоры с Трампом - Кулик

На фоне кризиса в Южной Корее диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын показывает, что он готов к переговорам с Соединенными Штатами Америки, Китаем и Россией, а Южная Корея находится в ситуации политической турбулентности и гражданского напряжения.

Пока в Южной Корее будут происходить тектонические изменения в политической системе, страна будет ослаблена. Поэтому северокорейский диктатор Ким Чен Ын имеет явно выгодную переговорную позицию. Такое мнение высказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в интервью Главреду.

Ноябрь стал самым дорогим месяцем войны для России: в разведке назвали причину

В ноябре 2024 года среднесуточные потери российских военных (убитыми и ранеными) достигли рекордного уровня за все время войны, сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на разведданные.

По информации Генштаба ВСУ, среднесуточный показатель потерь составил 1 523 человека.

В разведке Великобритании отметили, что это уже третий месяц подряд, когда Россия несет наибольшие среднесуточные потери в войне.

Украину накроет мокрый снег и дождь: стало известно, когда будет потепление

Погода в Украине в пятницу, 5 декабря, будет с осадками. Во многих регионах будут идти мокрый снег и местами дождь. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

"На Николая в Украине погода будет влажной, облачной, с осадками. Со снегом, снежной крупой, мокрым снегом и местами, где теплее, дождем (на юге без существенных осадков)", - рассказала синоптик.

Зеленский сказал, сколько украинских мэров сейчас в плену в РФ

В российском плену находятся по меньшей мере шесть украинских мэров и глав общин. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к правозащитному сообществу, пишет пресс-служба Офиса президента.

"На днях стало известно, что в российском плену погиб мэр одного из оккупированных украинских городов - городской голова Днепрорудного, что в Запорожской области, Евгений Матвеев. Он был захвачен в плен еще в марте 22-го года, когда пытался помочь людям в своей общине. Сейчас в российском плену также по меньшей мере шесть мэров городов и глав общин. Они среди тысяч украинцев, которые ни в чем не виноваты, но годами в неволе. И не только с 22-го года. Но и с 2014-го", - сообщил глава государства.

Украинские военнослужащие выбили российские подразделения из села Новый Комар на Времовском фронте. Село расположено в Великоновоселковской громаде Волновахского района. Населенный пункт в Донецкой области снова контролируют Силы обороны.

Эту информацию для "Суспільне Донбас" подтвердил 5 декабря представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

"Врага выбили оттуда и населенный пункт Новый Комар, который расположен в Волновахском районе Донецкой области и входит в Великоновоселковскую поселковую громаду, находится под контролем Сил обороны", - сообщил Волошин.

Украина активно работает над достижением членства в НАТО, хотя этот процесс остается долговременным. Глава Постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО, народный депутат Егор Чернев, отметил, что вступление в Альянс является ключевой целью, ведь только 5 статья договора НАТО обеспечивает реальные гарантии безопасности для страны. Об этом он сказал в комментарии "24 каналу".

По его словам, соглашения по безопасности не могут заменить членства в НАТО.

В Украине запретят перевод одной из категорий граждан в пехоту - указ Зеленского

В Украине планируют запретить перевод медицинских работников на должности в пехоту во время действия военного положения. Для этого будут разработаны дополнительные нормативно-правовые акты. Об этом говорится в указе №817/2024 президента Владимира Зеленского, опубликованном на сайте Офиса президента.

Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, которое ввел в действие глава государства, правительство получило задание разработать нормативное урегулирование, которое запретит назначать лиц с медицинским образованием на должности военной службы, не связанные с медицинской практикой или службой.

Исключения будут разрешены только в случае, если назначение осуществляется по желанию самого человека.

"Все на местах": Ким отреагировал на вероятный штурм правого берега Днепра

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким прокомментировал информацию о возможном штурме российскими войсками правого берега Днепра.

Деталями Ким поделился в своем Telegram-канале.

"Силы обороны и наши военные тоже это понимают. Поэтому никто никуда не собирается уезжать. Наоборот, мы понимаем, что это будет. Отвлекающий маневр или нет, это неважно", - добавил Виталий Ким.

Украинская делегация во главе с главой Офиса президента Андреем Ермаком отправилась в США, чтобы встретиться с советниками Дональда Трампа и обсудить вопрос о завершении войны в Украине. Об этом заявил советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, сообщает 24 канал.

Он акцентировал на том, что правительство Трампа только формируется, поэтому есть возможность проводить встречи, чтобы объяснить команде Трампа мотивы войны. Подоляк убежден, что это поможет получить нужные для Украины результаты. Когда речь идет о коммуникации непосредственно с Трампом, она должна происходить на уровне президента.

График отключения света на 6 декабря: каким будет объем ограничений

В Украине 6 декабря будут действовать графики отключения света. Они будут введены почти на весь день. Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света для промышленности и бизнеса будут введены с 5:00 до 23:00.

Свет для бытовых потребителей будут выключать в таких объемах:

с 6:00 до 7:00 - одна очередь,

с 7:00 до 20:00 - две очереди,

с 20:00 до 22:00 - одна очередь.

Украину будет засыпать снегом: синоптики назвали дату возвращения осадков

Погода в Украине 6 декабря будет снежной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украину возвращаются осадки. В областях, где температура воздуха будет выше, будет дождь.

Ночью ожидается мороз - до -4 градусов. В дальнейшем в Киеве и большинстве областей Украины будет потепление и дожди.

Армия РФ отказывается от "мясных штурмов": что известно о новой тактике врага

Подразделения оккупационной армии РФ частично отказываются от "мясных штурмов" и используют новую тактику для атак на позиции украинских военных. Об этом говорится в материале BBC.

Сержант Иван Клебанюк, командир взвода беспилотных авиационных комплексов 2-го егерского батальона 68 бригады ВСУ заявил, что в последнее время россияне преимущественно передвигаются малыми группами.

Командир объясняет, что на Покровском направлении враг пытается захватить позиции ВСУ с помощью колонны, во главе которой идет тяжелая бронированная техника - танк или БТР.

Россия пытается расширить производство ракет средней дальности, в частности, речь идет о ракетах "Орешник", которыми РФ ударила по Днепру 21 ноября. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

"Производство 25 ракет типа "Орешник" в год, вероятно, является общей мощностью российской оборонной промышленности на данном этапе по производству ракет подобного класса", - отмечает он.

Ким Чен Ын временно уменьшит поставки ракет в РФ, чтобы выбить уступки у США - Кулик

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын может временно уменьшить количество помощи, которую КНДР предоставляет стране-агрессору России. Он может пойти на такой шаг, чтобы выбить какие-то уступки у США.

Такое мнение высказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в интервью Главреду. В то же время он отметил, что в процессе переговоров договоренности могут меняться.

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