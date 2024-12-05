В Украине запретят перевод одной из категорий граждан в пехоту - указ Зеленского

Президент Украины ввел в действие решение СНБО о запрете перевода медиков в пехоту и изменения прави бронирования для медработников.

https://glavred.info/ukraine/v-ukraine-zapretyat-perevod-odnoy-iz-kategoriy-grazhdan-v-pehotu-ukaz-zelenskogo-10620071.html Ссылка скопирована

Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрете назначать медиков на военные должности / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Коротко:

В Украине запретят перевод медиков в пехоту

Исключением может быть только личное желание лица с медицинским образованием

В Украине планируют запретить перевод медицинских работников на должности в пехоту во время действия военного положения. Для этого будут разработаны дополнительные нормативно-правовые акты. Об этом говорится в указе №817/2024 президента Владимира Зеленского, опубликованном на сайте Офиса президента.

Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, которое ввел в действие глава государства, правительство получило задание разработать нормативное урегулирование, которое запретит назначать лиц с медицинским образованием на должности военной службы, не связанные с медицинской практикой или службой.

видео дня

Исключения будут разрешены только в случае, если назначение осуществляется по желанию самого человека.

Изменения в бронировании

Украинское правительство получило задание в течение месяца пересмотреть целесообразность и механизм бронирования военнообязанных, работающих в сфере здравоохранения. Это касается медицинских работников, специалистов по реабилитации и других работников, имеющих основное место работы в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения. В частности, рассматривается возможность снятия ограничений на количество бронированных работников в этих учреждениях.

Кроме того, областные госадминистрации могут получить обязательства согласовывать с центральными органами власти критерии, по которым определяются предприятия как критически важные. Это необходимо для обеспечения экономики, жизнедеятельности населения и потребностей Вооруженных сил Украины в условиях военного положения.

Что известно о новых правилах бронирования в Украине / Инфографика: Главред

Изменения в военно-врачебных комиссиях (ВВК)

Также, СНБО предложил реализовать дополнительные меры для выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 августа 2023 года, которое касается военно-врачебной экспертизы в Вооруженных силах. Это решение было утверждено Указом Президента Украины от 12 сентября 2023 года №576/2023 и должно обеспечить эффективность работы ВВК в условиях войны.

"(В частности, - ред.) в части обеспечения цифровизации процессов системы осуществления медицинских осмотров, в том числе допризывников, призывников и военнообязанных, военно-врачебными комиссиями в Вооруженных Силах Украины, прежде всего внештатными постоянно действующими военно-врачебными комиссиями территориальных центров комплектования и социальной поддержки", - говорится в решении СНБО.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред