Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Нужны тяжелые решения": Блинкен сделал заявление о мобилизации в Украине

Юрий Берендий
4 декабря 2024, 16:16
306
Государственный секретарь США подчеркнул, что Украина должна принять тяжелые, но нужные решения о проведении мобилизационных мероприятий для противостояния РФ.
Украина должна принять "тяжелые решения" по мобилизации - Блинкен / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Блинкен:

  • Украина должна принять "тяжелые решения" по мобилизации
  • Даже при наличии оружия, на фронте нужны люди для противостояния России

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна будет принять сложные решения по дальнейшей мобилизации для противодействия российской агрессии, подчеркнув необходимость этих мер. Об этом он сообщил на брифинге Блинкен после встречи с министрами иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе, передает "Радио свобода".

По его словам, даже при наличии финансирования и боеприпасов, на передовой должны быть люди, способные сдерживать агрессора.

видео дня

"Мобилизация. Это очень важно, потому что даже при наличии денег, боеприпасов, на передовой должны быть люди, чтобы противостоять российской агрессии. Украина должна принять непростые решения о дальнейшей мобилизации, но это необходимые решения", - сказал он.

Блинкен также отметил, что союзники стремятся обеспечить мобилизованных надлежащей подготовкой и необходимым оборудованием.

"У нас есть обязательства: каждый человек, каждый солдат, которого Украина мобилизует, должен пройти обучение и получить оборудование, необходимое для эффективной защиты страны", - сказал он, передает "Интерфакс Украина".

Новые правила бронирования в Украине - что предполагается / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, основной проблемой Украины на фронте является нехватка солдат, а не оружия, и Киев должен активизировать мобилизационные мероприятия. Такое заявление сделал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в интервью PBS News. Он отметил важность усиления мобилизации для улучшения ситуации на передовой.

По данным Reuters, чиновник из администрации США заявил, что Украине стоит снизить мобилизационный возраст до 18 лет, ведь дополнительные силы могут изменить баланс на поле боя. Он отметил, что российские войска постепенно продвигаются на востоке Украины и на Курском направлении, оттесняя позиции ВСУ. В ответ на это Украине необходимо увеличивать численность армии и создавать новые боевые подразделения.

В то же время представитель оперативного командования "Запад" ВСУ Олег Домбровский сообщил, что пока нет необходимости мобилизовать мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. По его словам, мобилизационного ресурса достаточно для обеспечения потребностей украинской армии.

Другие новости:

Кто такой Энтони Блинкен?

Энтони Блинкен - государственный секретарь США с 26 января 2021 года. Заместитель советника по национальной безопасности президента США Барака Обамы с 2009 по 2013. Во время президентства Обамы, помогал США с политикой в Афганистане, Пакистане и ядерной программой в Иране, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация война в Украине мобилизация в армию
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне пошли на прорыв в Купянск: в СНБО рассказали о ходе боев

Россияне пошли на прорыв в Купянск: в СНБО рассказали о ходе боев

17:20Украина
"Не может быть и речи": Шольц сделал заявление о введении войск в Украину

"Не может быть и речи": Шольц сделал заявление о введении войск в Украину

17:04Мир
"Нужны тяжелые решения": Блинкен сделал заявление о мобилизации в Украине

"Нужны тяжелые решения": Блинкен сделал заявление о мобилизации в Украине

16:16Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Страх закрадывается изрядно": Сергей Притула перенес пять операций - детали

"Страх закрадывается изрядно": Сергей Притула перенес пять операций - детали

Влупил почти 7-балльный шторм: Украину атаковала невероятно сильная магнитная буря

Влупил почти 7-балльный шторм: Украину атаковала невероятно сильная магнитная буря

Эксперты призвали промыть окна раствором из уксуса в декабре: для чего это нужно

Эксперты призвали промыть окна раствором из уксуса в декабре: для чего это нужно

Карта Deep State онлайн за 4 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Близкий друг Алсу раскрыл настоящую причину развода

Близкий друг Алсу раскрыл настоящую причину развода

Последние новости

17:20

Россияне пошли на прорыв в Купянск: в СНБО рассказали о ходе боев

17:04

"Не может быть и речи": Шольц сделал заявление о введении войск в Украину

17:04

Оля Цибульская отобрала песню у предательницы Лолиты: "Я считаю, справедливо"Видео

16:42

"Светит" большой штраф: где водителям запрещено высовывать руки из окна авто

16:40

Мюзикловая кино-эстетика и звезды в сказочных образах: состоялись съемки музыкального фильма "Рождество. Ты не один"

У Трампа готовятся к заморозке войны, но Украину не заставят отказываться от территорий - КлочокУ Трампа готовятся к заморозке войны, но Украину не заставят отказываться от территорий - Клочок
16:33

Притянете удачу и изобилие: что нужно положить под подушку 5 декабря - приметы

16:29

Что не так на картинке: нужно найти ошибку всего за 5 секунд

16:16

"Нужны тяжелые решения": Блинкен сделал заявление о мобилизации в Украине

16:13

Риск ядерной катастрофы из-за ударов РФ растет: эксперты ООН сделали заявление

Реклама
16:08

Как украсить новогодний стол: креативные идеи складывания салфеток

15:50

Ученые нашли доказательства существования новых человеческих видов: что известно

15:46

"Путина загнали в угол": топ-генерал США объяснил последствия краха РФ в Сирии

15:42

Открыл огонь в море: корабль РФ обстрелял немецкий военный вертолет

15:18

НАТО даст Украине все системы ПВО, которые могут предоставить – Рютте

15:17

Город на Донбассе под угрозой падения: эксперт рассказал, когда будет главная битва

15:15

Армия РФ не может наступать по всей линии фронта: в ГУР озвучили причину

15:10

За сколько времени выходит алкоголь из организма: цифры откровенно удивляют

15:02

Пополнение ПВО от стран НАТО: Украина может получить 20 систем до конца года - МИД

14:53

Экс-жена Виталия Кличко посветила заспанным личиком без ретуши и мэйкапа

14:39

Какой кувшин наполнится водой первым: головоломка на внимательность

Реклама
14:30

"Удивительная находка": женщина купила в секонде за смешную цену дизайнерский трофей

14:23

Не просто для красоты: почему у некоторых сыров есть дырки

14:15

Отключение света в Украине — графики на среду 4 декабря

14:12

Армия РФ расширяет фланги на Харьковщине: депутат предупредил об опасности для Изюма

13:48

В Украине хотят ввести новый дорожный знак: что он означает

13:44

У Трампа есть три основных варианта плана окончания войны в Украине - СМИ

13:22

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 декабря (обновляется)

13:03

Не на 20, и не на 30 гривен: в Украине значительно вырастут цены на сигареты

13:03

Проект "Здійсни мрію" от 1+1 media помог сыну павшего героя встретиться с Евгением Клопотенко

12:53

Повышение налогов для ФЛП перенесли: когда исторический закон вступит в силу

12:46

В российском плену погиб глава Днепрорудного Евгений Матвеев

12:40

"Прекратите": Жадан резко отреагировал на вопрос о романе с СоловийВидео

12:30

Серьезные разрушения в Грозном: дрон попал в казарму спецназа Кадырова - детали

12:28

Защита от атак РФ на границе с Украиной: в Польше объяснили, что будет покрывать ПВО

11:45

Собрали 300 лодок для пересечения Днепра: армия РФ готовится наступать на Херсон - FT

11:15

США готовятся к новой войне: Трамп хочет разорвать связь России и Китая - Клочок

11:12

Рада разрешила конфискацию автомобилей: за какие нарушения можно остаться без колес

10:27

Ирландец в Дубае доигрался: почему ему грозит тюрьма из-за нескольких эмоджи

10:14

Немецких солдат могут отправить в Украину: Бербок назвала условие

10:04

Не оружие, а декларация: военный США назвал, что переломит ход войны в Украине

Реклама
09:35

Звезду фильма "Москва слезам не верит" госпитализировали в тяжелом состоянии - СМИ

09:28

Круто "дают по зубам" врагу: армия РФ в панике из-за продвижения ВСУ на Курщине

09:02

Пропагандист Такер Карлсон приехал в Москву и пожаловался на США и Зеленского

08:42

Карта Deep State онлайн за 4 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:35

Сирийская катастрофа Путина: почему свержение Асада больно ударит по Россиимнение

08:33

Внук Пугачевой решился на серьезный шаг и открыто похвастался решением

08:33

Один из плацдармов уже зачищен: ВСУ улучшили свои позиции на ключевом направлении

08:02

Дроны атаковали РФ: взрывы были слышны в районе авиабазы Дягилево в Рязани

08:00

Последний шанс "хромой утки": как Шольц использует визит в Киевмнение

06:51

Членство Украины в НАТО: две страны не готовы предоставить Киеву приглашение - СМИ

Новый год 2025
В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять