"Нужны тяжелые решения": Блинкен сделал заявление о мобилизации в Украине

Государственный секретарь США подчеркнул, что Украина должна принять тяжелые, но нужные решения о проведении мобилизационных мероприятий для противостояния РФ.

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Украина должна принять "тяжелые решения" по мобилизации - Блинкен / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Блинкен:

Украина должна принять "тяжелые решения" по мобилизации

Даже при наличии оружия, на фронте нужны люди для противостояния России

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна будет принять сложные решения по дальнейшей мобилизации для противодействия российской агрессии, подчеркнув необходимость этих мер. Об этом он сообщил на брифинге Блинкен после встречи с министрами иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе, передает "Радио свобода".

По его словам, даже при наличии финансирования и боеприпасов, на передовой должны быть люди, способные сдерживать агрессора.

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"Мобилизация. Это очень важно, потому что даже при наличии денег, боеприпасов, на передовой должны быть люди, чтобы противостоять российской агрессии. Украина должна принять непростые решения о дальнейшей мобилизации, но это необходимые решения", - сказал он.

Блинкен также отметил, что союзники стремятся обеспечить мобилизованных надлежащей подготовкой и необходимым оборудованием.

"У нас есть обязательства: каждый человек, каждый солдат, которого Украина мобилизует, должен пройти обучение и получить оборудование, необходимое для эффективной защиты страны", - сказал он, передает "Интерфакс Украина".

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Напомним, как ранее сообщал Главред, основной проблемой Украины на фронте является нехватка солдат, а не оружия, и Киев должен активизировать мобилизационные мероприятия. Такое заявление сделал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в интервью PBS News. Он отметил важность усиления мобилизации для улучшения ситуации на передовой.

По данным Reuters, чиновник из администрации США заявил, что Украине стоит снизить мобилизационный возраст до 18 лет, ведь дополнительные силы могут изменить баланс на поле боя. Он отметил, что российские войска постепенно продвигаются на востоке Украины и на Курском направлении, оттесняя позиции ВСУ. В ответ на это Украине необходимо увеличивать численность армии и создавать новые боевые подразделения.

В то же время представитель оперативного командования "Запад" ВСУ Олег Домбровский сообщил, что пока нет необходимости мобилизовать мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. По его словам, мобилизационного ресурса достаточно для обеспечения потребностей украинской армии.

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Кто такой Энтони Блинкен? Энтони Блинкен - государственный секретарь США с 26 января 2021 года. Заместитель советника по национальной безопасности президента США Барака Обамы с 2009 по 2013. Во время президентства Обамы, помогал США с политикой в Афганистане, Пакистане и ядерной программой в Иране, пишет Википедия.

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