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В Киеве и ряде областей объявили тревогу: куда летят ракеты

Анна Ярославская
5 декабря 2024, 07:47
358
Существует ракетная опасность для Черниговской, Сумской и Киевской областей.
Ракетный удар по Украине
В ряде областей объявлена тревога из-за ракетной атаки / Коллаж: Главред, фото: t.me/alarmukraine, скриншот

Кратко:

  • В ряде областей объявлена воздушная тревога
  • Для каких регионов существует ракетная опасность

Утром в четверг, 5 декабря, в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности.

Сигнал воздушной тревоги в столице прозвучал в 07:23.

видео дня

"Киевская область – ракетная опасность", - говорится в сообщении в 07:24 Telegram-канале Воздушных сил ВСУ.

Параллельно военные сообщили, что существует ракетная опасность для Черниговской, Сумской и Киевской областей.

Карта воздушных тревог
Карта воздушных тревог / t.me/alarmukraine

В Киевской городской военной администрации (КГВА) подтвердили информацию.

"Внимание! Киев - ракетная опасность! Направляйтесь к укрытиям!", - написал в 07:27 Сергей Попко, начальник КГВА.

В 07:29 Воздушные силы сообщили о движении ракеты в сторону Чернигова.

В 07:52 Стало известно об отмене воздушной тревоги.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

25 ноября российские оккупанты применили против Украины около полутора сотен ударных дронов, авиабомбы, ракеты против более десяти наших областей.

В ночь на 26 ноября 2024 года оккупанты выпустили по Украине рекордное количество ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа. Воздушные Силы обнаружили и осуществили сопровождение 192 воздушных целей. Силы ПВО сбили 76 вражеских беспилотников, 96 БпЛА, 5 беспилотников полетели в сторону Беларуси.

По данным Воздушных сил ВСУ, 28 ноября оккупанты запустили по Украине 91 ракету и 97 ударных беспилотников.

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