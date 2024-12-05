В Киеве и ряде областей объявили тревогу: куда летят ракеты

Кратко:
- В ряде областей объявлена воздушная тревога
- Для каких регионов существует ракетная опасность
Утром в четверг, 5 декабря, в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности.
Сигнал воздушной тревоги в столице прозвучал в 07:23.
"Киевская область – ракетная опасность", - говорится в сообщении в 07:24 Telegram-канале Воздушных сил ВСУ.
Параллельно военные сообщили, что существует ракетная опасность для Черниговской, Сумской и Киевской областей.
В Киевской городской военной администрации (КГВА) подтвердили информацию.
"Внимание! Киев - ракетная опасность! Направляйтесь к укрытиям!", - написал в 07:27 Сергей Попко, начальник КГВА.
В 07:29 Воздушные силы сообщили о движении ракеты в сторону Чернигова.
В 07:52 Стало известно об отмене воздушной тревоги.
Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости
25 ноября российские оккупанты применили против Украины около полутора сотен ударных дронов, авиабомбы, ракеты против более десяти наших областей.
В ночь на 26 ноября 2024 года оккупанты выпустили по Украине рекордное количество ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа. Воздушные Силы обнаружили и осуществили сопровождение 192 воздушных целей. Силы ПВО сбили 76 вражеских беспилотников, 96 БпЛА, 5 беспилотников полетели в сторону Беларуси.
По данным Воздушных сил ВСУ, 28 ноября оккупанты запустили по Украине 91 ракету и 97 ударных беспилотников.
Другие новости:
- Атаки российских дронов: Свитан объяснил, есть ли в Украине безопасные города
- РФ ударила ракетами, КАБами и БПЛА: Зеленский раскрыл детали массированных атак
- Защита от атак РФ на границе с Украиной: в Польше объяснили, что будет покрывать ПВО
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред