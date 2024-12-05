Ким Чен Ын временно уменьшит поставки ракет в РФ, чтобы выбить уступки у США - Кулик

Диктатор КНДР может временно снизить объемы поставок помощи стране-агрессору России, чтобы продать это Трампу как достижение, а затем возобновить поставки в РФ.

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Ким Чен Ын временно уменьшит поставки ракет в РФ, чтобы выбить уступки у США, считает Кулик/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, скрин

Кратко:

Ким Чен Ын может временно уменьшить поставки помощи России

Таким образом северокорейский диктатор попытается выбить уступки у США

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын может временно уменьшить количество помощи, которую КНДР предоставляет стране-агрессору России. Он может пойти на такой шаг, чтобы выбить какие-то уступки у США.

Такое мнение высказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в интервью Главреду. В то же время он отметил, что в процессе переговоров договоренности могут меняться.

"Он может уменьшать или увеличивать объемы своей помощи. Но следует помнить, что договоренности с Трампом - это договоренности не навсегда, а лишь на период его каденции. В течение этого времени возможны уменьшение или увеличение объемов помощи в зависимости от обстоятельств. В процессе переговоров договоренности могут меняться", - отметил Кулик.

По его словам, Ким будет торговаться и выбивать для себя уступки. Это не означает, что он полностью откажется от участия в поставках России ракет. Но он просто может временно, например на несколько месяцев, снизить объемы поставок.

"Это будет продано Трампу как достижение, и Трамп это "купит". А потом, когда договоренности с американцами не принесут Киму желаемых результатов, он возобновит поставки России", - сказал Кулик.

Смотрите видео интервью Виталия Кулика Главреду о ситуации в Южной Корее:

Помощь России от КНДР - последние новости

Ранее сообщалось, что ракеты КНДР несут "серьезную опасность " - в ГУР рассказали о новых поставках в РФ. Точность северокорейских ракет невысокая, однако они все равно представляют опасность, сказал Андрей Черняк.

Также сообщалось, что КНДР несет потери в войне против Украины - Зеленский озвучил детали. Северная Корея поддерживает Россию, в то же время теряя своих военнослужащих.

Как сообщал Главред, по словам Виталия Кулика, КНДР может выйти из изоляции, Ким Чен Ын пойдет на переговоры с Трампом. Кризис в Южной Корее открывает дорогу КНДР к переговорам с другими государствами. Ким Чен Ын хочет обсудить снятие санкций и подписание мирного договора с США.

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Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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