'Это для меня честь': Кулеба поставил точку в вопросе возможного переезда в США

Бывший глава МИД рассказал, как будет происходить его сотрудничество с Гарвардом и придется ли для этого покидать Украину.

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Кулеба поставил точку в вопросе, переедет ли он в США/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/dmytro_kuleba

Кратко:

Кулеба ответил, переедет ли из Украины в США для сотрудничества с Гарвардом

Он объяснил, как будет происходить его сотрудничество с Гарвардом

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опроверг слухи о том, что он якобы переедет из Украины в США для того, чтобы преподавать в Центре науки и международных отношений Белфера при Гарвардской школе Кеннеди.

Он отметил, что будет оставаться в Украине и осуществлять несколько визитов в США в течение учебного семестра для непосредственного взаимодействия со студентами. Об этом Кулеба заявил в видеообращении, которое опубликовал на своей странице в Facebook.

видео дня

"Дорогие украинцы, фейк о том, что я сбежал в США после отставки, начали разгонять уже в сентябре. Сегодня его разгоняют с особым удовольствием. Я давно прошу вас не читать только заголовки в медиа и тг-каналы, которые кормят вас только заголовками", - отметил Кулеба.

Также он привел цитату из оригинального релиза Гарварда: "Работая в должности нерезидента старшего научного сотрудника Центра Белфера, Кулеба будет оставаться в Украине, осуществляя несколько визитов в Кембридж, штат Массачусетс, в течение учебного семестра для непосредственного взаимодействия со студентами, преподавателями и более широким сообществом Гарварда".

Кулеба отметил, что для него честь присоединиться к сообществу Гарварда, и что это возможность продвигать украинские интересы на новом уровне.

"Но нет большей чести чем быть полезным своей стране. И в начале января я расскажу вам все о том, чем я в дальнейшем буду заниматься для этого. Но в любом случае я буду и дальше жить в Украине, в Киеве. Скоро поеду на Гуцульщину, потом на Полтавщину, потом в Черкасскую область и запишу вам истории оттуда. Я никуда не переезжаю, просто использую свои знания, умения и контакты в мире для нашей с вами страны", - подчеркнул он.

Дмитрий Кулеба/ скрин

Смотрите видеообращение Кулебы:

Ранее Кулеба заявил, что при Трампе война в Украине может усилиться - бывший глава МИД назвал неожиданный сценарий. Трамп не может позволить, чтобы Украина стала его Афганистаном.

Также ранее Кулеба сказал, что Украину при Трампе может ждать два сценария - дипломат сделал прогноз. Трамп будет принимать конкретные решения, считает Дмитрий Кулеба.

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Кто такой Дмитрий Кулеба? Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и по 5 сентября 2024, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

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