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КНДР несет потери в войне против Украины: Зеленский озвучил детали

Анна Косик
2 декабря 2024, 23:26
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Северная Корея поддерживает Россию, одновременно теряя своих военнослужащих.
Войска КНДР, Зеленский
Украина имеет подтверждение серьезной помощи КНДР врагу / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/V_Zelenskiy_official

Главные тезисы Зеленского:

  • КНДР поддерживает РФ в агрессии против Украины
  • В Россию перебросили около 12 тысяч северокорейских военнослужащих
  • КНДР передает оккупантам немало оружия

Северная Корея активно сотрудничает со страной-агрессором Россией, в частности в военной сфере. Уже известно, что власти КНДР передали оккупантам миллионы артиллерийских снарядов.

Об этом в интервью Kyodo News рассказал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, кроме этого Северная Корея отправила РФ 12 тысяч своих солдат, но уже известно, что среди них есть погибшие.

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"У нас есть информация, что уже есть погибшие и раненые среди северокорейских военных. Но у меня нет цифр, сегодня такой статистики нет. Не хочу врать, должны быть доказательства", - рассказал президент.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

Зеленский подчеркнул, что Украина имеет конкретные доказательства как и относительно пребывания войск КНДР на территории агрессора, так и относительно передачи страной вооружения оккупантам.

"Если мы видим цифры, что 3,5 млн были в течение этого года, только артиллерийских снарядов от Северной Кореи переданы России для войны с нами. Если мы видим, что они рассчитывают еще на несколько миллионов в 2025 году. Мы это видим по документам", - добавил Зеленский.

Помощь КНДР России - последние новости

Напомним, ранее Зеленский предупреждал, что количество северокорейских военных, размещенных на территории страны-агрессора России, достигло 11 тысяч. В дальнейшем оно может вырасти до 100 тысяч военных.

Ранее, как писал Главред, стало известно, что российские войска активно используют вооружение, предоставленное Северной Кореей. Враг уже запустил около 60 северокорейских ракет KN-23 во время атак по Украине.

Накануне в США предостерегли, что Северная Корея готовится передать России новую партию баллистических ракет, которые используются для ударов по украинским городам. Ранее, в 2023 году, Пхеньян уже незаконно передал России более 18 тысяч контейнеров со снарядами и материалами для боеприпасов и более 100 баллистических ракет.

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Армия КНДР - что о ней известно

Корейская народная армия - вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики.

В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года - стратегические ракетные войска, а также с 2017 года - специальные тактические войска, пишет Википедия.

Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1,2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годные к военной службе 10 миллионов человек.

Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами.

Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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