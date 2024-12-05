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"Надо защищаться": Зеленский подписал указ о санкциях против властей Грузии

Мария Николишин
5 декабря 2024, 10:11
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Президент призвал Европу, Америку и другие страны действовать так же.
'Надо защищаться': Зеленский подписал указ о санкциях против властей Грузии
Санкции против властей Грузии / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • Зеленский подписал указ о санкциях против властей Грузии
  • Речь идет о той власти, которая сдает страну Путину
  • Президент призвал мир также действовать принципиально

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях против той части власти сейчас в Грузии, которая сдает страну Путину. Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, в международных делах так бывает: "если вовремя не отреагировать или если отреагировать непринципиально, то дальше - потерянные десятилетия и страны, лишенные свободы".

видео дня

"Это санкции против той части власти сейчас в Грузии, которая сдает Грузию Путину", - подчеркнул он.

Зеленский также отметил, что нельзя потерять никого в этом регионе: ни Грузию, ни Молдову, ни Украину.

"Вместе надо защищаться против Москвы. Мы призываем Европу, Америку, всех в мире действовать так же - действовать принципиально", - подчеркнул президент.

Стоит заметить, что санкции применены против основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили и его 19 сообщников.

Зеленский о санкциях против властей Грузии - видео:

'Надо защищаться': Зеленский подписал указ о санкциях против властей Грузии

Протесты в Грузии - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 27 октября пророссийская правящая партия "Грузинская мечта" набирала 54% голосов на выборах в Грузии. Независимые наблюдатели заявили о "масштабных попытках запугивания и подкупа" граждан.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не признала выборы и призвала граждан к протесту. Она подчеркнула, что парламентские выборы были "тотально сфальсифицированы", и она, как независимая институция, не признает эти выборы.

28 ноября, премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года. После этого в Тбилиси начались массовые стихийные протесты.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что действия правительства являются "конституционным переворотом" и фактически направлены на изменение внешнеполитического курса страны с Европы на Россию.

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Парламентские выборы в Грузии 2024

Парламентские выборы в Грузии провели 26 октября 2024 года, пишет Википедия.

В день выборов зафиксировали ряд нарушений. В частности, в Марнеули был закрыт избирательный участок из-за опубликованного оттуда видео вброса бюллетеней. На оператора, когда тот снял процесс вброса, было совершено нападение. Центральная избирательная комиссия заявила, что по этому случаю открыто уголовное дело, а все голоса с участка будут считаться недействительными.

После нападения сторонников Грузинской мечты на офисы Единого национального движения, два человека были госпитализированы. В общем, наблюдатели на выборах по всей стране заявляли о случаях запугивания избирателей и вброса бюллетеней.

Впоследствии Бидзина Иванишвили заявил о победе от имени Грузинской мечты, а Тина Бокучава, председатель Единого национального движения, обвинила ЦИК и Иванишвили в том, что те сфальсифицировали выборы, и добавила, что оппозиция "будет бороться, как никогда раньше, чтобы отвоевать свое европейское будущее". Ника Гварамия из коалиции Ахали назвал избирательный процесс "конституционным переворотом".

В конце концов грузинская оппозиция требует провести повторные парламентские выборы, а в Тбилиси состоялся большой митинг, на котором также выступила президент страны Саломе Зурабишвили и пообещала, что "никто не сможет украсть европейское будущее Грузии".

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