Наступление РФ на Херсонщине: может ли враг пойти в атаку и создать плацдарм

Группировка россиян на Херсонском направлении не является большой.

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Наступление РФ на Херсонском направлении / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Минобороны РФ

Главное из заявления аналитика:

У оккупантов вряд ли получится создать плацдарм на Херсонщине

Для этого россиянам нужно пройти 10 километров в глубину

У российских оккупантов вряд ли есть возможность создать плацдарм на Херсонском направлении. Об этом заявил военный аналитик Алексей Гетьман в эфире телеканала FREEДОМ.

В частности, он прокомментировал информацию о 300 катерах, которые россияне собрали для пересечения Днепра.

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"Я не думаю, что есть какие-то серьезные 300 морских катеров - откуда. Но это можно переправить, ну, давайте, по 5 человек, если даже все доедут, то это полторы тысячи, а это две батальонно-тактические группы. Но это если все доедут. Поэтому говорить о том, что это подразделение может создать плацдарм, на который потом можно будет уже высаживать более серьезные группировки, проводить какие-то штурмы - это, я думаю, что-то больше пропагандистское, отвлекающее", - подчеркнул он.

По его словам, для того, чтобы создать плацдарм, россиянам нужно пройти хотя бы 10 километров в глубину.

"Тогда уже можно планировать, строить какие-то понтонные переправы и переправлять тяжелую технику", - сказал военный аналитик.

Он также добавил, что захватить такой плацдарм российским оккупантам будет крайне сложно.

"Вот они реку Оскол на Купянском направлении смогли форсировать, бригада их выбила. Поэтому считать, что они смогут закрепиться на Херсонщине... С военной точки зрения пока каких-то признаков этого нет. Там не такая большая группировка россиян находится на Херсонском направлении. Опасения есть. Подготовка, вполне возможно, проводится. Но ожидать, что они там смогут добиться каких-то успехов, по крайней мере пока точно этого ожидать не будем", - подытожил Гетьман.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что сейчас ситуация на фронте крайне сложная, уже в ближайшие дни Купянск, что на Харьковщине, может во второй раз почувствовать оккупацию.

Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что украинские военные готовы к любому сценарию развития событий на южном направлении. Командование Сил обороны Юга имеет полную информацию о подготовке российскими войсками плавсредств, вероятно для форсирования Днепра.

Кроме того, военный обозреватель Денис Попович заявил, что ситуация на Кураховском направлении остается крайне напряженной и постепенно ухудшается. Украинские военные ведут арьергардные бои, пытаясь выиграть время и нанести противнику максимальные потери.

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Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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