Буданов назвал главное условие достижения устойчивого мира в Украине

Кирилл Буданов верит в прекращение огня, но не может говорить об устойчивом мире.

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Кирилл Буданов прокомментировал вероятность завершения войны / Коллаж: Главред, Фото: t.me/DIUkraine, mil.ru

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Будут существовать гибридные угрозы, говорит Буданов

Украина не признает оккупацию, подчеркнул начальник ГУР

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прокомментировал вероятность прекращения огня в Украине.

Он отметил, что верит в прекращение огня, но не может говорить об устойчивом мире, говорится в сообщении Новини.LIVE.

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"В прекращение огня я верю, а в устойчивый долгий мир — я оставлю это под сомнением, но пусть это будет мое личное мнение. Почему? Объяснение очень простое: стратегически Россия сейчас не может достичь своей цели, поэтому совершенно очевидно, что она будет дальше искать пути как ее достичь", — предупредил начальник ГУР.

По его словам, будут существовать гибридные угрозы, которые, в конце концов, могут в любой момент перерасти в новую войну, ведь вопрос территорий тоже никуда не денется.

"Это дамоклов меч, это надо всем помнить. Проблема и для них, и для нас. Мы не признаем оккупацию, они не признают то, что мы ее не признаем. Но режим прекращения огня в целом я вижу вполне реальным", — добавил Буданов.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский провел разговор с Трампом. Президент Украины назвал разговор с американским лидером "очень хорошим".

Как сообщал Главред, США подошли "очень близко" к достижению мирной договоренности по урегулированию развязанной Россией войны против Украины.

Напомним, ранее Зеленский отреагировал на заявления Штатов о готовности согласовать мирные позиции с Россией уже на этой неделе. Зеленский назвал такие перспективы нереалистичными.

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Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

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