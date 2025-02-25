Буданов назвал главное условие достижения устойчивого мира в Украине

Главное:
- Будут существовать гибридные угрозы, говорит Буданов
- Украина не признает оккупацию, подчеркнул начальник ГУР
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прокомментировал вероятность прекращения огня в Украине.
Он отметил, что верит в прекращение огня, но не может говорить об устойчивом мире, говорится в сообщении Новини.LIVE.
"В прекращение огня я верю, а в устойчивый долгий мир — я оставлю это под сомнением, но пусть это будет мое личное мнение. Почему? Объяснение очень простое: стратегически Россия сейчас не может достичь своей цели, поэтому совершенно очевидно, что она будет дальше искать пути как ее достичь", — предупредил начальник ГУР.
По его словам, будут существовать гибридные угрозы, которые, в конце концов, могут в любой момент перерасти в новую войну, ведь вопрос территорий тоже никуда не денется.
"Это дамоклов меч, это надо всем помнить. Проблема и для них, и для нас. Мы не признаем оккупацию, они не признают то, что мы ее не признаем. Но режим прекращения огня в целом я вижу вполне реальным", — добавил Буданов.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский провел разговор с Трампом. Президент Украины назвал разговор с американским лидером "очень хорошим".
Как сообщал Главред, США подошли "очень близко" к достижению мирной договоренности по урегулированию развязанной Россией войны против Украины.
Напомним, ранее Зеленский отреагировал на заявления Штатов о готовности согласовать мирные позиции с Россией уже на этой неделе. Зеленский назвал такие перспективы нереалистичными.
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Кто такой Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант.
С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.
В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.
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