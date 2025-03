Кратко:

Армия страны-агрессора России применила запрещенную тактику во время нападения на воинов Вооруженных сил Украины в Курской области. Российские военные использовали украинские опознавательные знаки. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

По словам командира кадыровцев Алаудинова, российские военные в течение первых 24 часов операции должны были иметь синюю ленту, а затем сменить ее на красную. Синий цвет ленты использует для распознавания украинская армия, а красный - это цвет, который российские вооруженные силы традиционно используют для опознавательных знаков.

Аналитики отметили, что российские военные использовали синюю изоляционную ленту, которую носят украинские воины, во время операции с использованием подземного трубопровода. Россияне пытались использовать трубопровод в Судже, чтобы проникнуть в тыл ВСУ.

"Таким образом российские войска пытались посеять панику в украинских рядах, что позволило бы российским силам нанести максимальный ущерб, пока украинские войска разбирались в ситуации", - объяснили аналитики.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.