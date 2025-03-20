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Армия РФ обманула ВСУ и применила запрещенную тактику нападения на Курщине - ISW

Алёна Воронина
20 марта 2025, 09:56
1977
Во время нападения на украинских военных россияне использовали украинские опознавательные знаки.
Украинские военные, российские военные
Армия РФ применила запрещенную тактику нападения на ВСУ на Курщине/ коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, минобороны РФ

Кратко:

  • Россияне прибегли к запрещенной тактике во время нападения на ВСУ на Курщине
  • Армия РФ использовала украинские опознавательные знаки

Армия страны-агрессора России применила запрещенную тактику во время нападения на воинов Вооруженных сил Украины в Курской области. Российские военные использовали украинские опознавательные знаки. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов описал недавнюю тактику обмана со стороны России, которая может быть приравнена к актам вероломства - военного преступления согласно Женевской конвенции", - говорится в отчете.

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По словам командира кадыровцев Алаудинова, российские военные в течение первых 24 часов операции должны были иметь синюю ленту, а затем сменить ее на красную. Синий цвет ленты использует для распознавания украинская армия, а красный - это цвет, который российские вооруженные силы традиционно используют для опознавательных знаков.

Аналитики отметили, что российские военные использовали синюю изоляционную ленту, которую носят украинские воины, во время операции с использованием подземного трубопровода. Россияне пытались использовать трубопровод в Судже, чтобы проникнуть в тыл ВСУ.

"Таким образом российские войска пытались посеять панику в украинских рядах, что позволило бы российским силам нанести максимальный ущерб, пока украинские войска разбирались в ситуации", - объяснили аналитики.

Ситуация в Курской области - последние новости

Как сообщал Главред, военный сказал, почему ВСУ не стали сражаться за Суджу. За Суджей удалось заранее подготовить выгодные для обороны позиции.

Также появилась информация, как украинские защитники выходили из Курщины. Украинские военные 10 марта получили приказ о выходе из Суджи, пишет The New York Times.

Эксперт ответил, чем опасно окончание Курской операции для Украины. Жданов считает, что украинскому командованию нужно решить, продолжать ли операцию в Курской области.

Напомним, Россия может перебросить резервы из Курщины - эксперт назвал направление. По мере сворачивания операции в Курской области войска противника могут перебросить на важное направление украинского фронта.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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