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Путин защищает энергетическую инфраструктуру: какие условия могут выдвинуть Украине

Анна Ярославская
20 марта 2025, 08:52
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Российская сторона пытается спасти себя, одновременно ставя Украину в еще более невыгодное положение.
Владимир Горбач, Путин
Владимир Горбач сказал, чего может потребовать Путин ради перемирия / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля, скриншот

Главные тезисы:

  • Вероятно, Трамп попытается убедить Украину принять условия РФ
  • Киеву могут запретить бить по российской энергетической инфраструктуре
  • Не исключена договоренность, по которой российские корабли получат возможность выходить в море

Россия фактически отказалась от предложения о тридцатидневном перемирии. Чего ждать Украине в связи с этим и какие еще требования могут выдвинуть Киеву, спрогнозировал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

"На самом деле, Россия не отказалась от самого перемирия - она отказалась от безусловности прекращения огня. Вместо этого она выдвинула собственные требования и условия, которые продиктовала Дональду Трампу. Откажется ли от этих условий Трамп? Пока мы не слышали, что он их отверг, а это значит, что, скорее всего, он их принял. Теперь следующий этап - убедить Украину принять эти условия. Или же просто поставить ее перед фактом, не спрашивая, за мы или против, и просто прекратить поставки американского вооружения. Такое тоже возможно - повторюсь, это уже было", - сказал он в интервью Главреду.

Горбач считает, что в дальнейшем российская сторона будет делать вид, что поддерживает перемирие, но при этом будет ждать выполнения своих условий. До того момента она будет продолжать военные действия так, как делала это раньше.

Какие требования могут выдвинуть Украине

Эксперт также считает, что в контексте прекращения огня Трампа и Путина, в первую очередь, интересуют энергетические объекты и инфраструктура для будущего ведения бизнеса, возможно, даже совместного. А вот гражданские объекты для них не являются приоритетом.

"Следовательно, в первую очередь внимание будет приковано к энергетике и инфраструктуре. В то же время обстрелы гражданских объектов, к сожалению, выносятся за скобки", - сказал он.

Основное ограничение для Украины - это запрет на удары по российской энергетической инфраструктуре, то есть на то, что мы успешно делаем в течение последних месяцев, нанося удары по нефтеперерабатывающим заводам, газо- и нефтепроводам, компрессорным станциям, портам и т.д.

"При этом Украина как раз достигла пика своих возможностей в этой сфере. У нас появился так называемый "длинный Нептун", а также новые беспилотники с дальностью до 3000 км, о чем недавно заявил президент. Я специально проверил: это примерное расстояние до Уренгоя, Сургута, Тюмени - Западной Сибири, ключевых центров российской добычи нефти и газа. Поэтому здесь можно сказать, что Путин защищает свою энергетическую инфраструктуру, нанося удары по нашей", - объяснил эксперт.

По его словам, оккупанты используют тактику так называемого беспокоящего огня по гражданским целям.

"Каждую ночь осуществляются атаки дронами-камикадзе Шахед, и именно они являются примером этой тактики. Она направлена на то, чтобы истощать нашу систему ПВО, создавать постоянное психологическое давление и наносить серьезный ущерб. Даже если эти удары не всегда поражают энергетическую инфраструктуру, они разрушают промышленные предприятия или случайные жилые дома", - сказал он.

Кроме того, прозвучала договоренность о прекращении огня и, возможно, возобновлении сотрудничества в Черном море - там, где украинские беспилотники контролируют российский военно-морской флот, который вынужден прятаться в Новороссийске, потому что боится выходить в открытое море.

"Похоже, что может быть договоренность, по которой российские корабли получат возможность выходить в море, не стрелять и не использовать оружие. Однако при любом нарушении или даже намеке на провокацию украинскую сторону, вероятно, обвинят в срыве договоренностей или переговорного процесса", - отметил Горбач.

Он считает, что Путин и российская сторона пытаются спасти себя в этой ситуации, одновременно ставя Украину в еще более невыгодное положение.

"При этом, при любой возможности, они будут обвинять Украину и жаловаться Дональду Трампу, что именно украинцы являются нарушителями. Мы все это уже проходили и хорошо понимаем риски. Поэтому не факт, что эти договоренности между Трампом и Путиным удастся имплементировать в жизнь", - резюмировал Горбач.

Смотрите видео интервью с Владимиром Горбачем для Главреда:

Переговоры о прекращении огня - что известно

Как сообщал Главред, вечером 18 марта состоялся разговор Трампа и Путина. В рамках разговора, который длился более 2 часов, стороны договорились начать мирный процесс, направленный на завершение войны в Украине.

После разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным и соглашения о 30-дневном прекращении атак на энергетическую инфраструктуру Украины президент Владимир Зеленский 19 марта провел телефонный разговор с Трампом.

Трамп в Truth Social сообщил, что разговор с Зеленским длился час и был посвящен согласованию позиций Украины и России. Он заявил, что переговоры идут "в правильном направлении" и анонсировал официальное заявление Госдепа.

По данным Bloomberg, во время телефонного разговора с Трампом Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам и обсудил возможность частичного прекращения огня.

23 марта в городе Джидда продолжатся переговоры по прекращению огня. С американской стороны в Саудовскую Аравию отправятся государственный секретарь США Марко Рубио и советник президента Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

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Кто такой Владимир Горбач

Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.

Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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