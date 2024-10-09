Повестка из-за непрохождения ВВК: кому ее могут вручить

На ВВК не направляют только тех, кто имеет право на отсрочку или забронированы.

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Мобилизация в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Если человек обновил данные, но у него не указано, что он проходил ВВК, то ему могут вручить повестку. Об этом в интервью Главреду рассказал начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Монукало.

Он отметил, что на ВВК не направляют только тех, кто имеет право на отсрочку или забронированы. Все остальные должны пройти ВВК для проверки состояния пригодности.

"Повестка выписывается для уточнения учетных данных, указывается время прибытия для прохождения ВВК. И, возможно, во время прохождения ВВК, если человек имеет недостатки здоровья, он может быть совсем снят с учета военнообязанных или переведен в разряд годных для службы в ТЦК и подразделениях обеспечения", - подчеркнул Монукало. видео дня

Он также напомнил, что в эти 60 дней обновлялась контактная информация по электронному адресу, телефону, месту прописки и т.д., чтобы следующим этапом были организация прохождения ВВК.

"На первом этапе это делалось для того, чтобы установить контакт с человеком, чтобы он сообщил, где находится, и потом уже ТЦК и СП начинает рассылать им повестки, чтобы они уже уточняли общий перечень учетных данных", - подытожил начальник сектора мобилизационно-оборонной работы.

Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Кто такой Сергей Монукало Сергей Станиславович Монукало - начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Полковник ВСУ.

Мобилизация в Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине изменили правила мобилизации для военнообязанных в возрасте от 50 до 60 лет. Такие лица могут быть призваны только по специальному мобилизационному распоряжению.

Также известно, что секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что мобилизационный возраст в Украине следует снизить до 20 лет, поскольку в армии не хватает молодых кадров.

Кроме того, в Украине прекращена мобилизация граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Мобилизация в возрасте до 25 лет возможна только с письменного согласия гражданина.

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