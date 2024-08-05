Должны ли лица с инвалидностью проходить ВВК: ТЦК и адвокаты разъяснили ситуацию

Людей, которые не имеют военного билета, могут направить на ВВК для его получения, отметила адвокат Екатерина Анищенко.

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Кому не надо проходить ВЛК / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, recoveryua.org

Наличие удостоверения об инвалидности обеспечивает автоматическое право на отсрочку от мобилизации. Лиц с инвалидностью, получившие ее как до 24 февраля 2022 года, так и после этой даты, не должны отправлять на ВВК. Об этом ТСН.ua рассказали в киевском ТЦК и адвокаты Екатерина Анищенко и Роман Симутин, которые специализируются в том числе и в вопросах мобилизации.

"Наличие удостоверения об инвалидности само по себе дает право на отсрочку", - заявили в одном из районных ТЦК Киева, на вопрос о том, нужно ли лицам с инвалидностью (если она получена после 24 февраля 2022 года) проходить ВВК.

Адвокат Екатерина Анищенко уточнила, что согласно действующему законодательству, лица с инвалидностью не должны проходить ВВК, если имеют подтвержденную группу инвалидности. Она подчеркнула, что ВВК и МСЭК - это разные комиссии. МСЭК дает группу инвалидности, а ВВК - это военно-врачебная комиссия, которая не может определять степень утраты трудоспособности.

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"Очень расплывчато прописано то, что в случае сомнений в инвалидности человека могут направить на ВВК...Я считаю, что людям, которые имеют группу инвалидности (2 или 3), не надо идти на ВВК, потому что есть постановление Кабмина, в котором указано, что лицо, имеющее право на отсрочку от мобилизации или не подлежащее мобилизации, не должно проходить ВВК. Изменений в это постановление внесено не было", - добавила Анищенко.

В то же время адвокат отметила, что лиц, не имеющих военного билета, могут направить на ВВК для его получения. Однако тех, у кого есть военный билет даже советского образца, не имеют права направлять на военно-врачебную комиссию.

Адвокат Роман Симутин подтвердил, что люди с инвалидностью, независимо от того, когда она была получена, не обязаны проходить ВВК.

"До февраля (2025 года - Главред) должны пройти те, кто ранее был признан ограниченно годным. Сейчас такого статуса не существует. А те, кто имеет группу инвалидности - они вообще имеют право на отсрочку. ВВК не имеет никакого отношения к МСЭК. У них разные критерии. Те, кто имеет группу инвалидности могут подлежать мобилизации только по согласию", - отметил он.

Прохождение ВВК - новости по теме

Напомним, военнообязанным украинцам, которые имеют бронь от мобилизации или подают документы на ее получение, не нужно проходить военно-врачебную комиссию, сообщила заместитель директора департамента по развитию электронных услуг Минцифры Валерия Ткач. За первую неделю запуска услуги бронирования в "Дие" ею воспользовались 50 тысяч человек.

Также офицер Киевского городского ТЦК и СП, пояснила, что обновление данных через "Резерв+" не освобождает от необходимости прохождения военно-врачебной комиссии(ВВК). Согласно приказу, ВВК проводится раз в 5 лет или ежегодно во время военного положения.

Как сообщал Главред, граждане, имеющие бронирование, не обязаны проходить ВВК ежегодно, однако должны делать это раз в 5 лет для учета. Несмотря на бронирование, правила воинского учета остаются в силе и в случае вызова в ТЦК прохождение ВВК является обязательным.

Что такое бронь от мобилизации по уровню зарплаты? В Раде выступили с инициативой о бронировании граждан, которые способны заплатить ежемесячный военный сбор на сумму 20 000 гривен. Речь шла об уплате дополнительного военного сбора за каждого мобилизованного независимо от того, какую должность он занимает. Кабмин и Офис президента рассматривают другую модель - с привязкой к заработной плате, начиная от 35 тысяч гривен. Идея предусматривает автоматическое бронирование для лиц, получающих такую зарплату.

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