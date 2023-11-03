ВСУ продвинулись на Донбассе и на левом берегу Херсонщины - ISW

ВСУ атаковали вблизи Поймы и Песчановки, продвинулись вблизи Крынок и достигли успеха к северо-востоку от железнодорожного пути в районе Клещеевки.

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Украинские силы удерживают позиции вблизи Крынок и Антоновского моста / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Командование Объединенных Сил ВС Украины, скриншот

Силы обороны Украины удерживают позиции и продолжают наступательные действия на левом берегу Херсонской области. ВСУ атаковали вблизи Поймы и Песчановки, а также продвинулись вблизи Крынок. Также украинские военные достигли успеха к северо-востоку от железнодорожного пути в районе Клещеевки. Об этом говорится в обзоре Института изучения войны.

Бои на Донбассе

Геолокационные кадры, опубликованные 1 ноября, показывают, что украинские силы продвинулись дальше северо-восточнее железнодорожного пути в районе Клещеевки.

Российский "военкор" утверждал, что украинские силы прорывают российскую оборону восточнее Андреевки.

видео дня

Генштаб Украины сообщил, что российские войска предприняли 15 неудачных попыток восстановить утраченные позиции у Хромового, Клещеевки и Андреевки и что украинские войска отразили российские штурмы вблизи Южного.

Спикер украинской Таврической группировки войск полковник Александр Штупун заявил, что российские войска атакуют в районе Авдеевки преимущественно небольшими группами пехоты. Он добавил, что темп боевых действий россиян под Авдеевкой снижается, потому что российские силы перегруппировываются и нуждаются в подкреплении.

Украинский военный наблюдатель заявил, что российские силы якобы пересекли железнодорожный путь вблизи Степного и готовятся атаковать с этих только что захваченных позиций Авдеевский коксохимический завод.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ нанесли комбинированные ракетно-воздушные удары по Авдеевскому коксохимическому заводу 1 ноября, но отметил, что украинская противовоздушная оборона мешает российским войскам нанести мощные удары по этому району.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили более 20 российских штурмов вблизи Марьинки.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 ноября заявил, что украинские войска отразили российские штурмы на Угледарском направлении и что во время атак войска РФ потеряли десятки единиц военной техники.

Карты боев в Донецкой области / understandingwar.org

Южный фронт - что происходит

Аналитики ISW ссылаются на росссийских военкоров, которые утверждают, что украинские войска атаковали близ Поймы и Песчановки (13 км юго-восточнее Херсона и 3 км от Днепра) и продвинулись возле Крынок.

Карты боев на Херсонщине / understandingwar.org

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что украинские силы удерживают позиции вблизи Крынок и Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов.

Он добавил, что группировка российских войск на Херсонском направлении состоит из 8 бригад, 17 полков, 8 батальонов и 4 отрядов батальонного уровня, включая БАРС (Боевой резерв Российской Федерации) и подразделения "Шторм-С", а российские резервы на этом направлении включают 2 мотострелковые полки и 2 запасных мотострелковых батальона.

Ситуация в Херсонской области - последние новости

Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на нескольких направлениях. В частности, ВСУ удалось продвинуться на левом берегу Херсонской области севернее Подстепного. Оккупанты жалуются, что украинские войска продолжают перебрасывать подкрепления в этот район.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала о ситуации на левом берегу Днепра в Херсонской области. По ее словам, Силы обороны Украины пытаются вести боевые действия максимально эффективно для тех участков, где это уместно. Впрочем, говорить о физическом и географическом продвижении еще рано.

Военный эксперт, бывший начальник пресс-службы Генштаба Владислав Селезнев заявил, что на левом берегу Днепра в Херсонской области подразделения Вооруженных сил Украины могут вести наступательные действия с трех плацдармов:

Первый плацдарм - в районе Дач и Антоновского моста недалеко от оккупированных Олешек, к которым пока приблизиться невозможно.

Второй ­плацдарм - в районе железнодорожного моста в направлении сел Песчановка и Пойма.

Третий плацдарм ВСУ располагается на группе островов от Казачьих Лагерей до Крынок.

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