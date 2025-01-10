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Будет ли заморозка вступления Украины в НАТО и ЕС: эксперт дал ответ

Виталий Кирсанов
10 января 2025, 15:44
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Олег Шамшур напомнил, что США в настоящее время не поддерживают членство Украины в НАТО.
Шамшур, НАТО
Будет ли заморозка вступления Украины в НАТО и ЕС / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Основные тезисы Шамшура:

  • Без поддержки США вступление Украины в НАТО невозможно
  • Трамп не предлагает Украине альтернатив НАТО
  • Возврат оккупированных территорий ипломатическим путем будет невозможным

США в настоящее время не поддерживают членство Украины в НАТО и не предлагают конкретных гарантий безопасности. Об этом заявил в интервью Главреду бывший посол Украины в США (2006-2010) и Франции (2014-2020) Олег Шамшур.

"Относительно ЕС я не уверен, но относительно НАТО сомнений нет. Мы понимаем, что без положительной и проактивной позиции Соединенных Штатов вступление Украины в НАТО невозможно. Это следует честно признать. Трамп и приближенные к нему всегда четко заявляли, что не видят Украину в НАТО. И хотя по некоторым вопросам его позиция могла меняться, по НАТО она оставалась неизменной", - говорит эксперт.

Шамшур также напомнил, что США в настоящее время не поддерживают членство Украины в НАТО.

"Кстати, это можно рассматривать и как критику Байдена. Ведь впервые за долгое время Соединенные Штаты настолько принципиально и жестко не поддержали членство Украины в НАТО. Несмотря на то, как бы ни интерпретировались его заявления, это очевидно", - заявил Шамшур.

Кроме того, для Украины, по мнению эксперта, является серьезной проблемой отсутствие в этих обсуждениях вопроса о каких-либо гарантиях безопасности для Украины.

"Трамп даже не предлагает никаких альтернатив, которые могли бы стать заменой членству в НАТО. Он даже не говорит о каких-то мерах для долгосрочной поддержки Украины. Это свидетельствует о том, что у него таких намерений нет", - считает эксперт.

По его словам, украинские территории после заключения перемирия между РФ и Украиной могут оставаться под российским контролем десятки лет.

"Мы также должны понимать: если будет достигнут мир на условиях, когда России позволят сохранить контроль над украинскими территориями, даже если это официально не будет признаваться, то это означает длительную оккупацию. Возвращение этих земель дипломатическим путем станет практически невозможным. Речь идет о том, что украинские территории могут оставаться под российским контролем десятки лет. Это создает серьезную проблему не только для нашего поколения, но и для будущих", - заявил Шамшур.

Поэтому, по его словам, важно не питать розовых или полурозовых иллюзий, а честно оценивать ситуацию.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить такого сценария. И это означает не только полагаться на наших партнеров и требовать от них сверхусилий, но и самим мобилизоваться как общество и как государство", - резюмировал Шамшур.

Смотрите видео - Интервью Олега Шамшура Главреду

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Ранее сообщалось о том, что союзники Организации Североатлантического договора будут решать вопрос о том, возможно или нет пригласить Украину в НАТО в ситуации, когда даже часть ее территории будет оккупирована россиянами.

Напомним, в НАТО подтвердили, что внутри организации в настоящее время нет единства по поводу североатлантической интеграции Украины. Поэтому вопрос членства в НАТО до сих пор "не на повестке дня".

Как сообщал ранее Главред, основное внимание на саммите НАТО было сосредоточено на укреплении победы Украины в долгосрочной перспективе. Саммиту НАТО предшествовал саммит Мира в Швейцарии, где ряд стран Запада подписал с Украиной собственные гарантии безопасности.

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Кто такой Олег Шамшур?

Олег Шамшур – украинский дипломат. В период с 2005 по 2010 год был послом Украины в США и Антигуа и Барбуде. С 2014 по 2020 год – посол Украины во Франции.

В разные годы работал в Представительстве правительства Украины при отделении ООН в Женеве, посольстве Украины в странах Бенилюкса, и был заместителем министра иностранных дел, пишет Википедия.

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