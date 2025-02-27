'Вступления в НАТО не будет': Трамп заявил о гарантиях безопасности для Украины

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что надеется подписать соглашение с Украиной до введения миротворческого контингента союзников.

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Трамп сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Donald J. Trump/Facebook

О чем сказал Трамп:

Россия в ходе переговоров ведет себя "очень хорошо"

Соглашение между Украиной и США будет играть роль "подстраховки" для ее безопасности

Вступление Украины в НАТО не состоится

27 февраля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп начал встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Главной темой обсуждения стала война России против Украины.

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Как сообщает The Guardian, Трамп во время общения с журналистами отметил, что для него большая честь принимать Стармера в Овальном кабинете, назвав его "особенным человеком".

Также американский лидер добавил, что часто бывал в Великобритании и планирует посетить страну снова в ближайшем будущем.

"Сегодня мы будем обсуждать много вещей. Мы будем обсуждать Россию, Украину, будем обсуждать торговлю и множество других вопросов, и я думаю, мы можем сказать, что по каждому из них у нас будет взаимопонимание. У нас прекрасные отношения, и, честно говоря, мы с премьер-министром встречались уже дважды. Мы очень хорошо ладим", - отметил Трамп.

О миротворцах и соглашении с Украиной

Трамп стремится достичь договоренности по Украине перед тем, как рассматривать вопрос введения миротворческих сил.

Во время общения с журналистами он отметил, что переговоры о мире в Украине продвигаются хорошо, и охарактеризовал разговоры с Россией и Украиной как "хорошие". Также Трамп отметил, что Россия сейчас "ведет себя очень хорошо".

Он подчеркнул, что перед введением миротворческого контингента необходимо сначала заключить соответствующее соглашение. Ранее в этом месяце премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что готов отправить британские войска в Украину при условии достижения мирного соглашения.

"Обеспечить безопасность в Украине - это самая легкая часть, соглашение - самая тяжелая", - добавил Трамп, передает Sky News.

Какие самые громкие обещания Дональда Трампа / Инфографика: Главред

Дональд Трамп заявил, что запланированное на завтра соглашение с Владимиром Зеленским по редкоземельным элементам станет формой поддержки Украины. По его словам, этот договор по полезным ископаемым фактически будет играть роль "подстраховки" в сфере безопасности.

"Президент Зеленский приедет ко мне в пятницу утром. И мы подпишем действительно очень важное соглашение для обеих сторон, потому что оно действительно позволит нам войти в эту страну и работать там", - сказал президент США.

Он добавил, что это, можно сказать, "поддержка".

Вступление Украины в НАТО

В то же время он подчеркнул, что вступление Украины в НАТО "не произойдет".

Во время встречи с премьер-министром Великобритании Кейром Стармером в Овальном кабинете Трамп подчеркнул, что его главная цель - прекращение боевых действий, поскольку в войне уже погибли "тысячи солдат".

Стармер, в свою очередь, заявил, что планирует обсудить с Трампом, как гарантировать соблюдение любого возможного мирного соглашения между Россией и Украиной, чтобы избежать его нарушения со стороны Кремля.

Трамп также выразил мнение, что Путин сдержит свои обещания.

"Я уверен, что если мы заключим соглашение, оно будет выполнено", - сказал Трамп.

Политика Трампа в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия и США обсуждают перспективы будущего сотрудничества, в частности рассматривают Арктику как потенциальную сферу экономического партнерства. Об этом сообщает Bloomberg.

Администрация США избегает прямого ответа на вопрос, будут ли заставлять Москву идти на уступки для заключения мирного соглашения. В то же время в Белом доме дают понять, что результат переговоров не удовлетворит ни Киев, ни Москву. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Вашингтон не намерен предоставлять Украине гарантии безопасности, перекладывая эту ответственность на Европу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на заседании Кабинета министров.

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Что такое Sky News? Sky News - британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях мира, где возможен прием канала (в том числе в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

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