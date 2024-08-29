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Как избавиться от слизней: топ-5 креативных решений для садоводов

Даяна Швец
29 августа 2024, 20:51
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Остановить слизней можно не очень сложно, всего лишь с помощью пяти простых методов.
Как избавиться от слизней: топ-5 креативных решений для садоводов
Избавиться от слизней можно легкими методами / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, freepik.com

Слизни, безусловно, не самые любимые посетители сада. Они сеют хаос как на вкусные овощи, так и на красивые декоративные растения, поэтому наши драгоценные культуры находятся под угрозой.

Главред собрал топ-5 методов от экспертов The English Garden, чтобы узнать, как избавиться от слизней в вашем саду и принять меры, чтобы защитить свои растения от поедания.

1. Разместите неприятные растения в саду

Мягкий метод избавления от слизней - использовать растения, которые отпугивают их и действуют как естественный пестицид. Таким образом вы сможете удерживать слизней на расстоянии без химикатов. Существует много декоративных растений, которые слизни и улитки предпочитают не есть.

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Какие растения отпугивают слизней?

  • Астранция
  • Полынь
  • Рута
  • Фенхель
  • Анис
  • Розмарин

Какая польза от слизней?

Как известно, в марте 2022 года было решено, что RHS (королевское садоводческое общество) больше не будет классифицировать слизней как вредителей, поскольку они действительно помогают перерабатывать мертвые листья и другой садовый мусор.

Более того, опытные садоводы не рекомендуют давить слизней прямо на грядках. Их внутренности - это чистый белок, который может привлечь других вредителей к насаждениям.

2. Создайте скользкий барьер

Опрыскивание аэрозольного баллона WD40 снаружи горшков с растениями сделает поверхность слишком скользкой, чтобы слизни могли на ней находиться, что эффективно защитит ваши растения в контейнерах.

3. Кофейная гуща

Не секрет, что именно запах кофе перебивает естественный аромат растений, чем отпугивает слизней и препятствует им попасть в сад. Можно рассыпать кофейную гущу там, где уже были следы слизней.

4. Внесение нематодов в почву

Нематоды - микроорганизмы, живущие в почве, которые являются паразитами для слизней. Эксперты советуют смешать их с водой и нанести на почву. Однако следует учитывать, что температура почвы превышает 5C, поскольку обработка должна быть эффективной.

5. Эко-метод от слизней

Оставьте роль уничтожения слизней природе. Не секрет, что они находятся на нижнем конце пищевой цепи, поэтому несчастная судьба слизня заключается в том, чтобы обеспечить пищей плотоядных хищников. Птицы и ежи, которые станут частыми посетителями сада, однозначно уменьшат популяцию этих незваных гостей.

Кстати, эксперт также дал несколько естественных советов, как избавиться от жуков без химии. Существует несколько природных пестицидов, которыми клянутся некоторые садоводы.

Топ-садовод предупредил и о других скрытых вредителях. А именно, об особом жуке, которого следует остерегаться.

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