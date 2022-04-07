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В Ворзеле россияне убили и съели двух собак в захваченном доме

7 апреля 2022, 06:01

Животных нелюди прибивали к лестнице, там расчленяли и жарили на мангале, что во дворе.

В Ворзеле оккупанты расстреливали собак и ели

В Ворзеле, что вблизи Бучи и Ирпеня, оккупанты обосновались в доме, расстреляли дорогие машины, а также убили и съели двух собак, рассказал журналист Сергей Мисюра.

Животных нелюди прибивали к лестнице, там расчленяли и жарили на мангале, что во дворе.

Об этом свидетельствуют оставленные прибитыми лапы животных, прикрученные саморезами к деревянной лестнице за домом. Там лапы рыжей собаки, а также саморезы с остатками белой шерсти.

Кроме того они расстреляли Bentley и Range Rover в гаражах. На Bentley сбросили груду мусора, а также белой краской на капоте написали "Приора".

"После убийства и изнасилования детей, для меня это такой же шок, а по ощущениям - даже больше... Второй день меня держит... Эти гамадрилы из чукотки жрали наших собак позади захваченного зажиточного дома в Ворзеле", - пишет журналист.

Зверства оккупантов в Буче

Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.

Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

Кроме того, российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.

Оккупанты связывали детей и насиловали девочек.

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