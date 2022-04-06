Зеленский поведал, какие страны готовы обсуждать гарантии безопасности

Зеленский назвал страны, которые уже готовы обсуждать документ / фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский рассказал, что семь стран готовы обсуждать содержание международного соглашения относительно гарантий безопасности для Украины.

"На сегодня встречи Украины с кругом тех стран, которых мы видим среди гарантов безопасности для нашего государства, или есть страны, которые сами хотят поддерживать - пока такой объединенной встречи не было, - сказал президент в интервью для турецкого канала Habertürk.

Он отметил, что встреча состоится, ведь ее уже подтвердили представители будущих государств-гарантеров. В частности, речь идет США, Британию, Турцию, Польшу, Германию, Францию и Израиль.

"Это еще не все гарантеры, но я назвал те страны, которые уже готовы приезжать и обсуждать список гарантий безопасности. Первый шаг - это встреча с представителями этих стран. Затем объединенное понимание гарантий безопасности, а затем уже общение с российской стороной", - добавил Зеленский.

Зверства оккупантов в Буче

Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.

Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

Кроме того, российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.

Оккупанты связывали детей и насиловали девочек.

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