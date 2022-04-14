"Макаровский Хатико", который так и не дождался своей хозяйки, обрел новую семью

"Макаровский Хатико", который так и не дождался своей хозяйки, нашел новую / t.me/Pravda_Gerashchenko

Верная собака Рини из Макарова на Киевщине, которая месяц ждала убитую оккупантами владелицу на пороге их дома, обрела новую хозяйку.

О "макаровском Хатико" женщина узнала с постов в соцсетях и сразу занялась ее поисками, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

Надежда встретила Рини на пороге того же дома, где собака почти месяц ждала свою хозяйку Татьяну, которую убили военные РФ. Женщина села рядом с Рини и заплакала.

По словам Геращенко, новые владельцы – люди с опытом, которые понимают, как содержать такую породу собак.

t.me/Pravda_Gerashchenko

"Так началась настоящая любовь. Теперь Рини не одна! У нее появились заботливые новые хозяева и даже один той же породы акита-ину – Чип", — сказано в сообщении.

Ранее мы писали, что одном из городов Киевской области, который освободили от российских оккупантов, заметили пса, который сидит рядом с телом своего убитого военными рф хозяина.

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