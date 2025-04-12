Что можно сделать из старого дивана: самые практичные советы

Что делать со старым диваном и куда его девать, если дома не так много места.

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Что сделать из старого дивана / Коллаж: Главред, фото: скрин из Pinterest

Вы узнаете:

Как можно обновить старый диван

Как правильно выбрасывать диван

У каждого со временем в доме появляется мебель, которую и выбросить жалко, но и придумать ей применение тяжело. Например, часто такое бывает с диванами. Но выход из этой ситуации есть. Существует несколько вариантов, что сделать из старого дивана и необязательно его сразу отправлять на свалку.

Главред узнал, что можно сделать с ненужной мебелью в доме. Одно из самых простых решений проблемы с диваном, который потерял свою привлекательность - это реставрация и перетяжка.

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Если каркас дивана еще крепкий, а проблема только в ткани или наполнителе, перетяжка может превратить старый предмет мебели в стильную новинку. Примеры таких перетяжек есть на Pinterest.

Перетяжка старого дивана / фото: скриншот с Pinterest

Если диван занимает много места и вы не нуждаетесь в его обновлении, но при этом он еще пригоден к использованию, его можно отдать благотворительным организациям, выставить на сайтах объявлений или подарить знакомым.

Можно ли диван выбросить на помойку?

Если диван окончательно сломан, нужно правильно его выбросить, ведь выносить габаритную мебель на мусорную площадку возле дома запрещено в большинстве городов Украины. В таком случае нужно обратиться в специальные компании, занимающиеся утилизацией крупногабаритного мусора.

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Что такое Pinterest? Pinterest - социальный веб-сервис для создания коллекций фото и видео. Основан Беном Зильберманном в 2010 году. Главное назначение Pinterest заключается в помощи пользователям в поиске идей для творчества, моды, домашнего декора, кулинарии и т.д., пишет Википедия.

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