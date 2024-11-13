Как убрать царапины с мебели навсегда: несколько полезных лайфхаков

Ознакомьтесь с советами и выберите метод, который вам подойдет.

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Мебель может снова блестеть, если уметь ухаживать за ней / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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ТОП-способов вернуть мебели новый вид

Как грецкий орех может помочь справиться с царапинами

Деревянная мебель может добавить уюта любому интерьеру и часто является практичным и долговечным выбором. В вашем доме, вероятно, есть такие предметы, как столы, комоды, книжные полки или изголовья кроватей. Качественная деревянная мебель рассчитана на длительный срок службы и эстетический вид, но царапины могут ухудшить ее привлекательность, пишет Главред со ссылкой на realsimple.

Однако есть несколько простых вариантов, как можно самостоятельно удалить царапины с деревянной поверхности.

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Вода

Вода может стать неожиданным решением для мелких царапин на дереве. Опрошенный эксперт советует использовать влажную микрофибру с небольшим количеством теплой воды, мягко протирая поврежденное место, чтобы проверить, не исчезнет ли царапина.

Лимон или лимонный сок

По словам другого эксперта, лимонный сок иногда помогает избавиться от мелких царапин.

"Лимонный сок может немного растворить царапину, сглаживая поверхность", - объясняет он.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Очистив поверхность, нанесите немного сока на микрофибру и мягко потрите царапину несколько минут или натрите ее кусочком лимона. Если результат не заметен сразу, попробуйте повторить.

Мебельные маркеры и ручки

Один из самых удобных способов замаскировать царапины - использовать мебельные маркеры, которые доступны в разных цветах. Специалисты отмечают, что комплект из нескольких оттенков (дуб, клен, красное дерево и т.д.) позволяет подобрать нужный тон для маскировки царапин. Сначала очистите поверхность, проведите маркером по царапине, а избыток вытрите.

Грецкий орех

По словам другого эксперта, обычный грецкий орех может помочь справиться с царапинами: при натирании орех выделяет натуральные масла, которые сглаживают повреждения. Просто потрите царапину ядром ореха и вытрите поверхность салфеткой.

Также рекомендуется использовать измельченные орехи: небольшие частицы могут заполнить царапины, создавая эффект замаскированного повреждения.

Пчелиный воск

Пчелиный воск также подходит для маскировки царапин. Нанесите его небольшое количество на царапину и удалите излишек.

Крем для обуви

Если удастся найти цвет, который совпадает с оттенком мебели, крем для обуви может пригодиться. Нанесите его на царапину и сотрите остатки.

Кстати, эксперты также рассказывали, как почистить барабан стиральной машины. Существует один интересный лайфхак с лимонами.

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Что известно о Real Simple? Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Видипедия.

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