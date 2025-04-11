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Вкладка в бутылке масла имеет секретное назначение: Сеть взбудоражило открытие

Руслана Заклинская
11 апреля 2025, 21:58
137
Потрясающий лайфхак с крышкой для масла взорвал Сеть.
Вкладка в бутылке масла имеет секретное назначение: Сеть взбудоражило открытие
Секретная функция крышки для масла, о которой никто не догадывался / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Для чего нужна вкладка в банке масла
  • Как контролировать количество масла

Обычная ошибка, которую часто совершают во время приготовления пищи, заключается в том, что нечаянно разбрызгивается слишком много масла. Избыток масла не только приводит к потере ценного "жидкого золота", особенно учитывая его рыночную цену, но и может сделать ваше блюдо слишком жирным. Однако этой ошибки легко избежать, если просто воспользоваться крышкой.

Многие считают, что вкладка с кольцом служит только для того, чтобы показать, что товар не поддельный. Главред узнал, что на самом деле это не единственное ее предназначение.

видео дня

Видео в X (Twitter) от @foodies демонстрирует, как правильно снимать зеленую вкладку и использовать ее в дальнейшем. Просто снимите вкладку, переверните ее и верните обратно, оставляя щель для точного контроля потока масла, пишет The Mirror. Такая модификация позволяет регулировать поток масла, обеспечивая точный контроль за его количеством.

Этот совет, который опубликовали на странице "Today Years Old" в Твиттере, ошеломил многих пользователей. Кто-то восторженно написал: "Это так удобно! Нам должны были бы это сказать раньше!". Другой был удивлен: "Вау! Никогда не знал", а еще один воскликнул: "Ты что, шутишь!?!".

Смотрите видео, как правильно использовать пластиковую вкладку для масла:

Один из критиков заметил: "Производители должны прежде всего информировать потребителей о том, как правильно использовать их продукты". Другой пользователь восхищался инновацией: "Иногда я считаю, что замечательная инженерия остается незамеченной. Половина наших проблем уже решена, мы просто не знаем, что они решены".

Чем заменить сливочное масло в блюдах инфографика
Чем заменить сливочное масло в блюдах / Инфографика: Главред

Food Network утверждает, что для приготовления пищи достаточно покрыть маслом дно кастрюли. Обычно для этого нужна одна-две столовые ложки - точно не большое количество.

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The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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