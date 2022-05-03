Жуткий гул и взрывы: Россия запустила ракеты по Киеву

Воздушная тревога по региону продолжается.
Российские военные выпустили вечером, 3 мая, по Украине несколько ракет. Как сообщает Антон Геращенко, на подлете к Киеву сработали ПВО.
"Еще одну крылатую ракету только что наше ПВО сбили на подлёте к Киеву в районе Одесской трассы", - советник главы МВД Антон Геращенко.
Сообщается, что взрывы слышны на правом берегу в Киеве.
Кроме того, оккупанты нанесли несколько ударов по Днепропетровской области. Воздушная тревога по региону продолжается.
"Нам пишут о четырех прилетах в области! Однако работает ПВО! Держимся! Остаемся в укрытиях!" – говорится в сообщении местных телеграм-каналов.
Раздаются взрывы во Львове, Одессе, Виннице и Кировоградской области.
Воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины.
Война в Украине 2022
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.
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