"Это война": под Белгородом гремят взрывы, в небе засекли вертолеты

Под Белгородом прогремели взрывы, начался пожар / Скриншот

В российском Белгороде жители пожаловались на серию "хлопков". Их причину они не смогли объяснить.

Вместе с тем на опубликованных в местных пабликах фото виден столп повалившего серого дыма за жилищным сектором.

Происшествие, по словам очевидцев, случилось между 14:10 и 14:25 в воскресенье.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил: "На границе трёх муниципалитетов - Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа - произошёл пожар на территории одного из объектов министерства обороны России".

Взрывы в Белгороде подтвердил в своем Telegram путинский пропагандист Александр Коц.

Он опубликовал видео, на котором несколько вертолетов кружили над городом менее чем за час до пожаров.

Местные жители публикуют кадры взрывов.

"Руки трусятся. Это война", - комментируют они происходящее.

Ранее сообщалось о том, что в Белгородской области РФ произошли мощные взрывы и масштабный пожар на складе боеприпасов.

Четверо военнослужащих РФ ранены при попадании снаряда в военный городок в Белгородской области.

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