"Божественное вмешательство" : в ОП прокомментировали взрывы в трех областях РФ

В ОП прокомментировали взрывы в трех областях РФ/ Фото иллюстративное: ГСЧС Украины, УНИАН

Три области в России – Белгородская, Воронежская и Курская – приобщились к активному изучению такого понятия, как "демилитаризация". Взрывы и пожары, которые произошли в этих российских регионах, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал "кармой" и "божественным вмешательством в дела грешников".

По словам Подоляка, стране-агрессору России рано или поздно придется возвращать свои долги за все зверства, которые она совершила. Об этом он написал в Telegram.

Так советник главы ОП прокомментировал взрывы в РФ на складах боеприпасов и крупных топливных базах, которые обеспечивали топливом бронетехнику армии России.

"Как это объяснить? Очень просто. Если вы (русские) решили массово атаковать другую страну, массово убивать там всех подряд, массово давить танками мирных людей, а для обеспечения убийств используете склады в своих областях, то рано или поздно долги придется возвращать. При такой интенсивности и объеме российского военного вторжения в Украину отсидеться не удастся", – написал Подоляк.

Он отметил, что при таких условиях "разоружение белгородско-воронежских складов убийц абсолютно естественное, это естественный процесс". Также он добавил, что карма – штука жестокая.

Читайте такжеПередышка для Украины: чем важны взрывы в БрянскеВысказываясь относительно возможных причин таких взрывов, Подоляк отметил, что это может быть "божественное вмешательство в дела грешников".

"И опять же повторю: причины разрушения военной инфраструктуры пограничных областей могут быть абсолютно разными. Вплоть до... божественного вмешательства в дела грешников, которые на Страстную неделю массово убивали людей в украинском Мариуполе", – написал он.

Взрывы в трех областях России

Напомним, в ночь на 27 апреля произошел взрыв в Белгородской области РФ. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, в 3:35 он "проснулся от громкого звука, похожего на взрыв". Позже стало известно, что горит склад боеприпасов, который расположен вблизи села Старая Нелидовка. Мирное население не пострадало.

О возможных взрывах в ночь на 27 апреля сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Там могла сработать противовоздушная оборона.

Кроме этого, два взрыва были зафиксированы в одном из микрорайонов российского города Воронеж.

Напомним, ранее в РФ произошли взрывы в городе Брянск. Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович предположил, что в России могла начаться партизанская война.

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