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ВСУ сбили высокоточный дрон-камикадзе РФ "Куб-БЛА", который впервые применили на войне в Украине

27 апреля 2022, 11:20

Такие дроны в России приняли на вооружение в 2019 году, а в боевых действиях их впервые использовали в войне против Украины.

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ВСУ сбили высокоточный дрон-камикадзе РФ "Куб-БЛА"/ Генштаб ВСУ, aeroo.ru

Украинские военные сбили российский ударный высокоточный беспилотник "Куб-БЛА" в Луганской области.

Дрон сначала "дезориентировали" украинские специалисты радиоэлектронной борьбы, а затем защитники Украины точным ударом приземлили его навсегда. Это произошло во вторник, 26 апреля, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

"Это фото российского высокоточного ударного беспилотного летательного аппарата "Куб-БЛА". Именно такой "аналоговнет" успешно вчера "дезориентировали" специалисты радиоэлектронной борьбы и несколькими точными выстрелами из стрелкового оружия сбили пехотинцы на Луганщине", – говорится в сообщении.

Что известно о беспилотниках"Куб-БЛА"

"Куб-БЛА" – это российские высокоточные многоцелевые беспилотники, которые разработал российский концерн "Калашников".

Как известно из открытых источников, такие дроны в РФ приняли в эксплуатацию в 2019 году. Беспилотники такого типа Россия представила на международной выставке вооружения в Арабских Эмиратах в 2019 году. Отмечается, что они могут осуществлять скрытый запуск, имеют высокую точность бомбометания, бесшумность и простоту в пользовании.

  • ВСУ сбили высокоточный дрон-камикадзе РФ "Куб-БЛА"
    ВСУ сбили высокоточный дрон-камикадзе РФ "Куб-БЛА" Генштаб ВСУ
  • ВСУ сбили высокоточный дрон-камикадзе РФ "Куб-БЛА"
    ВСУ сбили высокоточный дрон-камикадзе РФ "Куб-БЛА" Генштаб ВСУ
  • ВСУ сбили высокоточный дрон-камикадзе РФ "Куб-БЛА"
    ВСУ сбили высокоточный дрон-камикадзе РФ "Куб-БЛА" Генштаб ВСУ

Использование "Куб-БЛА" во время войны против Украины

Впервые боевое применение беспилотника произошло во время широкомасштабного вторжения в Украину. Так, 12 марта РФ запустила такой дрон в Подольский район Киева, где его успешно сбили защитники Украины. Вражеский дрон-камикадзе был начинен взрывчаткой и в результате его взрыва произошло возгорание помещения Ощадбанка.

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