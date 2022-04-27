ВСУ сбили высокоточный дрон-камикадзе РФ "Куб-БЛА", который впервые применили на войне в Украине

Такие дроны в России приняли на вооружение в 2019 году, а в боевых действиях их впервые использовали в войне против Украины.
Украинские военные сбили российский ударный высокоточный беспилотник "Куб-БЛА" в Луганской области.
Дрон сначала "дезориентировали" украинские специалисты радиоэлектронной борьбы, а затем защитники Украины точным ударом приземлили его навсегда. Это произошло во вторник, 26 апреля, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.
"Это фото российского высокоточного ударного беспилотного летательного аппарата "Куб-БЛА". Именно такой "аналоговнет" успешно вчера "дезориентировали" специалисты радиоэлектронной борьбы и несколькими точными выстрелами из стрелкового оружия сбили пехотинцы на Луганщине", – говорится в сообщении.
Что известно о беспилотниках"Куб-БЛА"
"Куб-БЛА" – это российские высокоточные многоцелевые беспилотники, которые разработал российский концерн "Калашников".
Как известно из открытых источников, такие дроны в РФ приняли в эксплуатацию в 2019 году. Беспилотники такого типа Россия представила на международной выставке вооружения в Арабских Эмиратах в 2019 году. Отмечается, что они могут осуществлять скрытый запуск, имеют высокую точность бомбометания, бесшумность и простоту в пользовании.
Использование "Куб-БЛА" во время войны против Украины
Впервые боевое применение беспилотника произошло во время широкомасштабного вторжения в Украину. Так, 12 марта РФ запустила такой дрон в Подольский район Киева, где его успешно сбили защитники Украины. Вражеский дрон-камикадзе был начинен взрывчаткой и в результате его взрыва произошло возгорание помещения Ощадбанка.
Читайте также:
- Испугались и сдали позиции орков: украинские бойцы взяли в плен в бою двух "ДНРовцев" на Запорожье
- "Кастрировать" военную мощь РФ: в США объявили, каким видят исход войны в Украине - CNN
- Forbes назвал пять признаков краха путинского режима в РФ