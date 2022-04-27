Испугались и сдали позиции орков: украинские бойцы взяли в плен в бою двух "ДНРовцев" на Запорожье

Защитники Украины отбили атаку врага и смогли захватить нескольких вражеских бойцов.
Бойцы полка "Азов" взяли в плен близ города Гуляйполе на Запорожье нескольких оккупантов.
Об этом сообщил экс-командир "Азова" Андрей Билецкий в Telegram. По его словам, вражеских бойцов поймали украинские воины второго батальона во главе с Дмитрием Кухарчуком.
Сначала защитники Украины отбили атаку врага, а затем взяли в плен нескольких противников. А те рассказали украинским военным всю известную им информацию о расположении российских войск.
"В районе Гуляйполя на Запорожье бойцы второго батальона во главе с Дмитрием Кухарчуком отбили атаку россиян и взяли в плен нескольких орков. Мобилизованные как пушечное мясо и демотивированные "вояки" с недореспублики "ДНР" так обрадовались, что больше не будут воевать за русский мир, что сдали всё, что знали о расположении российских войск и техники", – отметил Билецкий.
Ранее сообщалось, что на Запорожье защитники Украины отправили "на концерт Кобзона" десятки оккупантов.По врагу отработала 110-я отдельная бригада территориальной обороны. Сожжены четыре российских танка. В каждом из них могло находиться по меньшей мере 5 оккупантов.
Напомним, украинская актриса Наталья Романиченко, которая также является владелицей модельного агентства для детей "Be WOW" в Запорожье, объявила себя "мэром" оккупированного россиянами города Васильевка в Запорожской области.
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