Испугались и сдали позиции орков: украинские бойцы взяли в плен в бою двух "ДНРовцев" на Запорожье

Украинские бойцы взяли в плен в бою двух "ДНРовцев" на Запорожье/ Скрин из видео

Бойцы полка "Азов" взяли в плен близ города Гуляйполе на Запорожье нескольких оккупантов.

Об этом сообщил экс-командир "Азова" Андрей Билецкий в Telegram. По его словам, вражеских бойцов поймали украинские воины второго батальона во главе с Дмитрием Кухарчуком.

Сначала защитники Украины отбили атаку врага, а затем взяли в плен нескольких противников. А те рассказали украинским военным всю известную им информацию о расположении российских войск.

"В районе Гуляйполя на Запорожье бойцы второго батальона во главе с Дмитрием Кухарчуком отбили атаку россиян и взяли в плен нескольких орков. Мобилизованные как пушечное мясо и демотивированные "вояки" с недореспублики "ДНР" так обрадовались, что больше не будут воевать за русский мир, что сдали всё, что знали о расположении российских войск и техники", – отметил Билецкий.

Ранее сообщалось, что на Запорожье защитники Украины отправили "на концерт Кобзона" десятки оккупантов.По врагу отработала 110-я отдельная бригада территориальной обороны. Сожжены четыре российских танка. В каждом из них могло находиться по меньшей мере 5 оккупантов.

Напомним, украинская актриса Наталья Романиченко, которая также является владелицей модельного агентства для детей "Be WOW" в Запорожье, объявила себя "мэром" оккупированного россиянами города Васильевка в Запорожской области.

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